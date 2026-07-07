En attendant la mort du physique, LRG va nous vendre en boîte un jeu gratuit

Davantage là pour la promotion de la franchise que pour son intérêt ludique,ne tombera pas dans les abîmes du jeu vidéo grâce à Limited Run Games qui vient d'en assurer l'arrivée d'une version physique, dont l'ouverture des précommandes aura lieu ce 10 juillet (envois pas avant le Q1 2027).Bon… même si les pro-physiques applaudiront surtout en ces temps troublés, faut quand même se dire que derrière cette édition à 70 balles, certes jolie, se cache une expérience narrative de 2h proposée gratuitement sur le PSN. Mais après, qui sait la valeur de l'objet dans 10 ou 20 ans...