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En attendant la mort du physique, LRG va nous vendre en boîte un jeu gratuit
Davantage là pour la promotion de la franchise que pour son intérêt ludique, Silent Hill : The Short Message ne tombera pas dans les abîmes du jeu vidéo grâce à Limited Run Games qui vient d'en assurer l'arrivée d'une version physique, dont l'ouverture des précommandes aura lieu ce 10 juillet (envois pas avant le Q1 2027).

Bon… même si les pro-physiques applaudiront surtout en ces temps troublés, faut quand même se dire que derrière cette édition à 70 balles, certes jolie, se cache une expérience narrative de 2h proposée gratuitement sur le PSN. Mais après, qui sait la valeur de l'objet dans 10 ou 20 ans...

- Lien pour la précommande

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kisukesan
publié le 08/07/2026 à 05:34 par Gamekyo
commentaires (8)
ootaniisensei publié le 08/07/2026 à 05:37
J'ai vu hier, l'édition est magnifique mais alors ils ont craqué sur le prix
mooplol publié le 08/07/2026 à 06:18
Superbe initiative mais le prix ????
amario publié le 08/07/2026 à 06:53
Bientôt la démo de matrix a 70 balles
cail2 publié le 08/07/2026 à 07:00
Bientôt P.T à 100€...
judebox publié le 08/07/2026 à 07:06
"gratuitement sur le PSN" -> mais le PSN est payant non ?
nyseko publié le 08/07/2026 à 07:18
Ils ont intérêt à sérieusement réfléchir à leur avenir. Ou en profiter au maximum avant le clap de fin.
ootaniisensei publié le 08/07/2026 à 07:24
judebox Non, le PS+ est payant, le PSN est gratuit tu confond là
judebox publié le 08/07/2026 à 07:41
ootaniisensei Okaaay !
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Fiche descriptif
Silent Hill 2 Remake
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Nom : Silent Hill 2 Remake
Support : PC
Editeur : Konami
Développeur : Bloober Team
Genre : survival horror
Autres versions : Playstation 5
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