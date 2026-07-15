The Alters : promo et extension disponible

L'une des bonnes surprises de 2025 vient de remettre une pièce dans la machine : l'extension deest disponible sur les différents supports, faisant suite à l'une des fins -pas la meilleure- où 4 nouveaux Alters avec leur propre psychologie et passé vont tenter de faire de cette planète maudite un nouveau foyer.Pour les curieux qui ont patienté, notez que le jeu de base est actuellement à -50 % (seulement 17,5€) tandis que l'édition Deluxe (avec l'extension et quelques skins) passe temporairement à 32€.