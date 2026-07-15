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The Alters : promo et extension disponible
L'une des bonnes surprises de 2025 vient de remettre une pièce dans la machine : l'extension de The Alters est disponible sur les différents supports, faisant suite à l'une des fins -pas la meilleure- où 4 nouveaux Alters avec leur propre psychologie et passé vont tenter de faire de cette planète maudite un nouveau foyer.

Pour les curieux qui ont patienté, notez que le jeu de base est actuellement à -50 % (seulement 17,5€) tandis que l'édition Deluxe (avec l'extension et quelques skins) passe temporairement à 32€.

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publié le 15/07/2026 à 05:23 par Gamekyo
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The Alters
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Nom : The Alters
Support : PC
Editeur : 11 bit Studios
Développeur : 11 Bit Studios
Genre : Survie
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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