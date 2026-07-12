Palworld : l'audience explose à nouveau pour le lancement de la 1.0 riche en nouveautés

Lancée il y a quelques jours, la 1.0 dea fait revenir du monde (et des nouveaux aussi) avec un pic d'audience Steam ce week-end de 725.000 joueurs (plus ou moins 50.000 avant cela, depuis des mois). On est évidemment loin du pic fou de 2,1 millions lors du lancement de l'accès anticipé, mais la performance reste clairement notable.Rappel de la 1.0 :- 72 nouvelles bestioles (287 au total)- Nouvelle zone majeure (une île flottante)- Ajouts de points d'intérêt dans les zones existantes- Mini-jeux et donjons supplémentaires- Nouvelles colonies de PNJ avec ajouts de quêtes annexes- Nouveau matos (13 armes, une armure, 44 accessoires)- Ajout du planeur- Refonte des boss- Tout un tas de nouvelles choses à crafter- Combats plus fluides et nerveux- Mécaniques plus évolutives dans les tâches des Pals- Des dizaines de nouvelles animations pour les Pals