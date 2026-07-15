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Tides of Annihilation : des visuels en attendant la nouvelle présentation GamesCom
Objet d'une haute curiosité (faut dire, c'est beau), Tides of Annihilation sera l'un des morceaux d'importance de la GamesCom, l'équipe confirmant dans une vidéo inutile son déplacement à Cologne du 26 au 30 août pour proposer un nouvel aperçu et une démo jouable toute neuve pour ceux sur place, avec combats et séquences narratives.

Quelques visuels accompagnent le communiqué et nous verrons bien si le salon en question sera l'occasion de nous livrer une première fenêtre de lancement (PC, PS5, XBS).

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publié le 15/07/2026 à 15:09 par Gamekyo
commentaires (2)
derno publié le 15/07/2026 à 15:20
c'est moins joli que la première bande annonce qui était présenté comme du game engine pourtant.
mattewlogan publié le 15/07/2026 à 15:27
Il me plais beaucoup celui-là, mais pitié mars pour le lancement pas avant
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Fiche descriptif
Tides of Annihilation
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Nom : Tides of Annihilation
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Eclipse Glow Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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