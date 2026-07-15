Tides of Annihilation : des visuels en attendant la nouvelle présentation GamesCom

Objet d'une haute curiosité (faut dire, c'est beau),sera l'un des morceaux d'importance de la GamesCom, l'équipe confirmant dans une vidéo inutile son déplacement à Cologne du 26 au 30 août pour proposer un nouvel aperçu et une démo jouable toute neuve pour ceux sur place, avec combats et séquences narratives.Quelques visuels accompagnent le communiqué et nous verrons bien si le salon en question sera l'occasion de nous livrer une première fenêtre de lancement (PC, PS5, XBS).