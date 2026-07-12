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Mortal Shell II : trailer et date de sortie
Mortal Shell II est prêt à nous faire souffrir, avec même de l'avance sur les estimations car quand l'équipe nous parlait d'une sortie « d'ici la fin d'année », on pensait à « la fin d'année », et pas le 20 août. Le prix sera de seulement 49,99€ (59,99€ pour l'édition spéciale avec un set d'équipement compatible avec toutes les classes) avec 72h d'accès anticipé en cas de précommande. Rappelons en outre que seule la version PS5 aura droit à une édition physique, avec toute l'ironie du monde.

Pour le reste, c'est de nouveau du Soulsborne plus ouvert (mais toujours dans des zones dédiées) avec plus de 60 donjons à découvrir, des améliorations drastiques sur les upgrades d'équipement, et surtout un système de combat plus nerveux par l'abandon de la jauge d'endurance.

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publié le 12/07/2026 à 11:15 par Gamekyo
commentaires (4)
alucardhellsing publié le 12/07/2026 à 11:39
J'ai adoré early acess une excellente surprise ce jeu
iglou2310 publié le 12/07/2026 à 11:50
alucardhellsing yes la bêta était vraiment excellente, un vrai gouffre de qualité entre entre le premier et celui-ci.
osiris67 publié le 12/07/2026 à 13:15
Interessant s’il est vraiment mieux que le 1.
churos45 publié le 12/07/2026 à 14:47
Oui j'ai bien aimé la bêta également
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Fiche descriptif
Mortal Shell II
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Nom : Mortal Shell II
Support : PC
Editeur : Playstack
Développeur : Cold Symmetry
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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