Mortal Shell II : trailer et date de sortie

est prêt à nous faire souffrir, avec même de l'avance sur les estimations car quand l'équipe nous parlait d'une sortie « d'ici la fin d'année », on pensait à « la fin d'année », et pas le 20 août. Le prix sera de seulement 49,99€ (59,99€ pour l'édition spéciale avec un set d'équipement compatible avec toutes les classes) avec 72h d'accès anticipé en cas de précommande. Rappelons en outre que seule la version PS5 aura droit à une édition physique, avec toute l'ironie du monde.Pour le reste, c'est de nouveau du Soulsborne plus ouvert (mais toujours dans des zones dédiées) avec plus de 60 donjons à découvrir, des améliorations drastiques sur les upgrades d'équipement, et surtout un système de combat plus nerveux par l'abandon de la jauge d'endurance.