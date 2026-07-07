Final Fantasy VII Ever Crisis (PC/mobile) sera débranché dans quelques semaines

Et une mise à mort pour Square Enix dans le monde du mobile (également sur PC on notera), avec la fermeture actée des serveurs de, ce spin-off bien F2P bien gacha qui aura donc vécu 3 ans, ce qui est déjà pas trop mal pour un éditeur ayant déjà osé faire des strikes après seulement 1 an de carrière.Le plan des adieux :- Fin du suivi dès aujourd'hui.- Fermeture de la boutique également aujourd'hui.- Fermeture des serveurs le 6 octobre 2026.De quoi rebondir sur les récents propos des représentants, souhaitant pour la préservation récupérer un maximum de données de titres mobiles abandonnés pour par exemple faire des compilations de cinématiques sur Youtube dans le pire des cas, ou dans le meilleur réorganiser les assets pour en faire un jeu tout « neuf » et Premium commeet prochainement