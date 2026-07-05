Le prochain Shantae arrivera en 2027

C'est à l'occasion du dernier Anime Expo que le studio Wayforward a confirmé que, ou quel que soit son nom final, sortira l'année prochaine avec une héroïne dotée d'une nouvelle coupe de cheveux en probable lien avec ses nouvelles compétences.Et c'est tout. C'est bien faible niveau informations 8 mois après le reveal et autant de temps de silence, et il faudra donc patienter pour déjà savoir quel sera le genre (action/platformer classique ou MetroidVania ?) mais aussi le style esthétique, l'équipe étant tout à fait capable selon son humeur de partir dans une 2D bien fine que de jolis pixels d'époque.