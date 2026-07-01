Capcom confirme l'avancée de la date de sortie de Onimusha : Way of the Sword Capcom confirme l'avancée de la date de sortie de Onimusha : Way of the Sword

La rumeur datait d'avant le Capcom Spotlight et l'absence d'informations durant ce dernier laissait entendre une simple bourde, mais c'est finalement confirmé : Onimusha : Way of the Sword voit bien sa date de sortie avancée de 3 semaines, passant du 25 au 4 septembre.



Infos importantes :



- Par rapport aux règles de l'eShop, cette modification cause l'annulation des précommandes numériques sur Nintendo Switch 2 (il faudra la refaire si vous êtes concernés).

- Les bonus de précommandes resteront valables pour tout achat, même sans réservation, jusqu'au 25 septembre (quel que soit le support).