Capcom confirme l'avancée de la date de sortie de Onimusha : Way of the Sword
La rumeur datait d'avant le Capcom Spotlight et l'absence d'informations durant ce dernier laissait entendre une simple bourde, mais c'est finalement confirmé : Onimusha : Way of the Sword voit bien sa date de sortie avancée de 3 semaines, passant du 25 au 4 septembre.
Infos importantes :
- Par rapport aux règles de l'eShop, cette modification cause l'annulation des précommandes numériques sur Nintendo Switch 2 (il faudra la refaire si vous êtes concernés).
- Les bonus de précommandes resteront valables pour tout achat, même sans réservation, jusqu'au 25 septembre (quel que soit le support).
publié le 02/07/2026 à 01:17 par Gamekyo