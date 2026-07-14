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Battlefield 6 : trailer de la Saison 4 avec le grand retour des batailles navales
Même si en perte de vitesse par rapport aux objectifs initiaux, Battlefield 6 se maintient sur la durée et abordera le 21 juillet son importante Saison 4 au nom très éloquent : « Naval », pour marquer le retour des batailles navales au cœur d'une immense nouvelle map spécialement dédiée, pleine de flotte, mais également d'îles à conquérir en infanterie ou avec des véhicules terrestres comme aériens. Un éclatant bordel en perspective.

Cette Saison 4 proposera également le retour de la map Wake Island, de nouveaux véhicules mais aussi des options réclamées de longue date, notamment le mode Spectateur et le chat de proximité.

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publié le 14/07/2026 à 16:10 par Gamekyo
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Battlefield 6
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Nom : Battlefield 6
Support : PC
Editeur : Electronic Arts
Développeur : DICE
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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