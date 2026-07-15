Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 annule son arrivée tardive dans le service Game Pass

Petit couac de dernière minute dans la négociation ou soudain refus de la part de l'économe Xbox de lâcher un chèque aux différents ayant-droits :vient d'être annulé pour le service Game Pass, alors qu'on en annonçait (enfin) l'arrivée il y a encore quelques jours pour ce 21 juillet.Cela peut évidemment surprendre vu que l'on parle techniquement d'un jeu first-party mais il faut rappeler que cette première compilation et les négociations de droits (images et musiques) datent d'avant le rachat par Xbox, et que les contrats ne devaient probablement pas inclure une diffusion sur service à abonnement.Une problématique qui ne concerne pas, lui disponible pour les Ultimate depuis le lancement il y a un an, et même depuis ce 2 juillet pour la palier Premium.