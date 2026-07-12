Assassin's Creed : Black Flag Resynced s'offre un très bon lancement + pic record sur Steam
Au milieu de nombreux couacs, Ubisoft a toujours le don de retrouver un peu de lumière, déjà le mois dernier avec le reveal de Rayman Legends Retold (bien plus sympa en apparence qu'attendu), et cette semaine le lancement réussi d'Assassin's Creed : Black Flag Resynced avec 2 millions de ventes en 24h, performance supérieure à celle de Assassin's Creed Shadows. On notera également un pic Steam quasiment à 100.000 connectés simultanément, du jamais-vu pour la franchise depuis ses débuts.
Hors spin-off du genre multi, le prochain morceau de la saga reste Assassin's Creed Hexe dont nous sommes sans nouvelles hormis de multiples changements dans l'organigramme du développement.
Encore une flemmingite aiguë ou un moyen de pigeonner les joueurs en sortant le DLC plus tard
Tant pis