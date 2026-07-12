Assassin's Creed : Black Flag Resynced s'offre un très bon lancement + pic record sur Steam

Au milieu de nombreux couacs, Ubisoft a toujours le don de retrouver un peu de lumière, déjà le mois dernier avec le reveal de(bien plus sympa en apparence qu'attendu), et cette semaine le lancement réussi d'avec 2 millions de ventes en 24h, performance supérieure à celle de. On notera également un pic Steam quasiment à 100.000 connectés simultanément, du jamais-vu pour la franchise depuis ses débuts.Hors spin-off du genre multi, le prochain morceau de la saga restedont nous sommes sans nouvelles hormis de multiples changements dans l'organigramme du développement.