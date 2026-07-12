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Assassin's Creed : Black Flag Resynced s'offre un très bon lancement + pic record sur Steam
Au milieu de nombreux couacs, Ubisoft a toujours le don de retrouver un peu de lumière, déjà le mois dernier avec le reveal de Rayman Legends Retold (bien plus sympa en apparence qu'attendu), et cette semaine le lancement réussi d'Assassin's Creed : Black Flag Resynced avec 2 millions de ventes en 24h, performance supérieure à celle de Assassin's Creed Shadows. On notera également un pic Steam quasiment à 100.000 connectés simultanément, du jamais-vu pour la franchise depuis ses débuts.

Hors spin-off du genre multi, le prochain morceau de la saga reste Assassin's Creed Hexe dont nous sommes sans nouvelles hormis de multiples changements dans l'organigramme du développement.

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publié le 12/07/2026 à 06:10 par Gamekyo
commentaires (7)
mattewlogan publié le 12/07/2026 à 07:27
Ça m’étonne pas, il était en tête des ventes depuis un moment, assez surpris, mais visiblement ils savaient ce qu’ils faisaient et il y a une base de fans importante. Pourtant personnellement c’est un des Assassin’s Creed que j’aime le moins mais parce que j’aime pas le thème.
negan publié le 12/07/2026 à 07:34
MAINTENANT NOUS VOULONS ASSASSIN CREED EZIO RESYNCED
masharu publié le 12/07/2026 à 07:40
Encore une fois, pas mal pour une version censurée, "modernisée" et sans les DLC inclus.
kratoszeus publié le 12/07/2026 à 07:48
Ca va pas les bloquer pour faire 15 autres assassins creed. J'en suis a 5heures de jeux et je sais qu il va me saouler comme tous leurs jeux et monde ouvert ultra fade mais beau . Le reste poubelle
icebergbrulant publié le 12/07/2026 à 08:25
Par contre, gros foutage de gueule que le DLC Solo d’Adéwalé ne soit pas dans ce Remaster/Remake

Encore une flemmingite aiguë ou un moyen de pigeonner les joueurs en sortant le DLC plus tard
brook1 publié le 12/07/2026 à 08:28
icebergbrulant De mémoire, il n'y avait rien d'extraordinaire, ce DLC, on ne loupe rien. sincèrement
icebergbrulant publié le 12/07/2026 à 08:31
brook1 C’est juste pour le principe, le jeu a + de 13 ans, Ubisoft aurait pu faire l’effort de faire cette version Resynced une version vraiment complète

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Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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Nom : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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