FromSoftware livre les dates pour la première phase de test serveur de The Duskbloods
Comme promis, FromSoftware organisera un test réseau fermé pour son expérience PVPVE The Duskbloods
et cela se tiendra donc aux jours et heures suivantes, sous réserve d'avoir un précieux code à récupérer sous inscription à cette adresse
:
- 21 août (midi à 16h00)
- 22 août (4h00 à 8h00)
- 22 août (20h à 1h00)
- 23 août (midi à 16h00)
- 24 août (4h00 à 8h00)
Outre la qualité du réseau, le test sera également là pour analyser l'équilibrage du gameplay, et les développeurs sous-entendent qu'une bêta ouverte aura également lieu un jour pour approfondir un peu plus tout cela. Pas de date ni de nouveau trailer pour le moment.
publié le 15/07/2026 à 14:36 par Gamekyo
Tiens une beta test sur une console nintendo ce n'est pas courant