recherche
News / Blogs
FromSoftware livre les dates pour la première phase de test serveur de The Duskbloods
Comme promis, FromSoftware organisera un test réseau fermé pour son expérience PVPVE The Duskbloods et cela se tiendra donc aux jours et heures suivantes, sous réserve d'avoir un précieux code à récupérer sous inscription à cette adresse :

- 21 août (midi à 16h00)
- 22 août (4h00 à 8h00)
- 22 août (20h à 1h00)
- 23 août (midi à 16h00)
- 24 août (4h00 à 8h00)

Outre la qualité du réseau, le test sera également là pour analyser l'équilibrage du gameplay, et les développeurs sous-entendent qu'une bêta ouverte aura également lieu un jour pour approfondir un peu plus tout cela. Pas de date ni de nouveau trailer pour le moment.
  • FromSoftware livre les dates pour la première phase de test serveur de The Duskbloods
plus de médias
2
Qui a aimé ?
oreillesal, link49
publié le 15/07/2026 à 14:36 par Gamekyo
commentaires (7)
rogeraf publié le 15/07/2026 à 14:40


Tiens une beta test sur une console nintendo ce n'est pas courant
guiguif publié le 15/07/2026 à 14:46
En esperant qu'ils livrent leur dernier AAA avant 2028, osef de leurs jeux multijoueurs
mattewlogan publié le 15/07/2026 à 15:39
Ce jeu est quand même très intriguant
oreillesal publié le 15/07/2026 à 15:44
c'est noté, merci
cyr publié le 15/07/2026 à 15:51
Ouai enfin faut séparer les gens qui joue avec le wifi et ceux qui jiue avec le câble rj45....
sonilka publié le 15/07/2026 à 16:29
En théorie ca devrait s'accélérer après ca puisque le jeu est toujours tagué 2026 dans l'Eshop.
link49 publié le 15/07/2026 à 16:30
Je vais tester je pense.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Duskbloods
2
Ils aiment
Nom : The Duskbloods
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : FromSoftware
Genre : action
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo