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Félicité pour sa qualité sur PC, la manette Echo Aviation arrive bientôt sur Xbox
Déjà reconnu pour ses qualités sur PC/Mac à condition de vouloir en mettre le prix (149,99€), la manette Echo Aviation vient d'être annoncée par son constructeur sur Xbox dans une édition spéciale à venir d'ici la fin d'année. Notez qu'aucune compatibilité PS5 n'est encore à l'ordre du jour.

Bref, faute d'avoir le gros matos du luxe du gros daron sur PC, la manette vous permettra de redécouvrir d'une toute autre façon Flight Simulator (quel que soit l'épisode) et pas grand-chose d'autres il faut avouer tant le genre est rare, et l'objet pas vraiment conçu pour autre chose (pas même un Ace Combat).
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publié le 14/07/2026 à 02:57 par Gamekyo
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Flight Simulator 2024
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Nom : Flight Simulator 2024
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Asobo Studio
Genre : simulation
Autres versions : Xbox Series X
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