recherche
News / Blogs
MOUSEP P.I. for Hire dépasse le million
Pendant que les plus grands peuvent chuter définitivement, les plus petits continuent de trouver de la rentabilité avec bien peu de choses, et PlaySide Studios est à ce sujet très content de nous annoncer que son MOUSE : P.I. for Hire a dépassé le million de ventes en 3 mois (PC, PS5, XBS, NS2) avec le renfort il y a peu d'une édition physique (PS5, NS2).

Et ce FPS cartoonesque n'a pas encore fini de faire parler de lui avec :

- Une MAJ récente ayant apporté la possibilité de refaire les niveaux terminés.
- Une extension à venir.
- Des versions PS4, One et Switch 1 pour les retardataires.

0
Qui a aimé ?
publié le 14/07/2026 à 04:08 par Gamekyo
commentaires (1)
shanks publié le 14/07/2026 à 04:09
(Note complémentaire : 700.000 ventes étaient suffisantes pour rentabiliser tout le budget)
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
MOUSE
3
Ils aiment
Nom : MOUSE
Support : PC
Editeur : Playside Publishing
Développeur : Fumi Games
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo