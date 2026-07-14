MOUSEP P.I. for Hire dépasse le million

Pendant que les plus grands peuvent chuter définitivement, les plus petits continuent de trouver de la rentabilité avec bien peu de choses, et PlaySide Studios est à ce sujet très content de nous annoncer que son MOUSE : P.I. for Hire a dépassé le million de ventes en 3 mois (PC, PS5, XBS, NS2) avec le renfort il y a peu d'une édition physique (PS5, NS2).
Et ce FPS cartoonesque n'a pas encore fini de faire parler de lui avec :
- Une MAJ récente ayant apporté la possibilité de refaire les niveaux terminés.
- Une extension à venir.
- Des versions PS4, One et Switch 1 pour les retardataires.