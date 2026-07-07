The Crew Motorfest arrive sur Switch 2

Petite annonce en coup de vent de la part d'Ubisoft : la Nintendo Switch 2 aura droit à sa version du très sympathiqueet ce à dater du 8 octobre, évidemment en Key Card, ce qui reste ironiquement plus « physique » que ce que nous réserve l'avenir.Pas de visuels ni de trailer (on vous remet celui des versions PC/PS5/XBS au cas où), mais logiquement, ça devrait être un portage de qualité si l'on se fit aux derniers travaux de l'éditeur pour la console, notammentet