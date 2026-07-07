The Crew Motorfest arrive sur Switch 2

Petite annonce en coup de vent de la part d'Ubisoft : la Nintendo Switch 2 aura droit à sa version du très sympathique The Crew Motorfest et ce à dater du 8 octobre, évidemment en Key Card, ce qui reste ironiquement plus « physique » que ce que nous réserve l'avenir.
Pas de visuels ni de trailer (on vous remet celui des versions PC/PS5/XBS au cas où), mais logiquement, ça devrait être un portage de qualité si l'on se fit aux derniers travaux de l'éditeur pour la console, notamment Star Wars Outlaws et Assassin's Creed Shadows.