recherche
News / Blogs
The Crew Motorfest arrive sur Switch 2
Petite annonce en coup de vent de la part d'Ubisoft : la Nintendo Switch 2 aura droit à sa version du très sympathique The Crew Motorfest et ce à dater du 8 octobre, évidemment en Key Card, ce qui reste ironiquement plus « physique » que ce que nous réserve l'avenir.

Pas de visuels ni de trailer (on vous remet celui des versions PC/PS5/XBS au cas où), mais logiquement, ça devrait être un portage de qualité si l'on se fit aux derniers travaux de l'éditeur pour la console, notamment Star Wars Outlaws et Assassin's Creed Shadows.

  • The Crew Motorfest arrive sur Switch 2
plus de médias
0
Qui a aimé ?
publié le 08/07/2026 à 17:04 par Gamekyo
commentaires (0)
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Crew Motorfest
0
Ils aiment
Nom : The Crew Motorfest
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : course
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo