Le succès surprise Enshrouded date enfin sa 1.0, mais d'abord sur PC et PS5

Après avoir attiré plus de 5 millions de joueurs durant sa période d'accès anticipé (on ne nous précise pas « ventes » mais ça ne doit pas être trop loin), le jeu de surviepeut maintenant regarder vers la finalité de la 1.0, signée pour le 15 octobre dans un premier temps sur PC et PlayStation 5, puis au printemps 2027 sur Xbox Series.Un projet signé Keen Games (qui se souvient de?) au suivi remarquable puisque depuis janvier 2024 et outre tout ce qu'il faut d'améliorations et correctifs, le titre aura accueilli pas moins de 8 mises à jour dites « majeures » ajoutant entre autres 3 biomes, de nouvelles possibilités de gameplay et de craft, et bien entendu un bestiaire élargi tout comme tout ce qui touche à l'équipement.Notez enfin que le statut de 1.0 signifie surtout que le jeu sera en quelque sorte « finalisé », mais cela n'empêchera pas du contenu neuf à venir pendant encore « plusieurs années ».