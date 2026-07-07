recherche
News / Blogs
Tom Warren : affaibli mais debout, id Software aurait lancé le chantier d'un nouveau Doom
C'est au tour de Tom Warren d'évoquer la situation actuelle d'id Software avec quand même deux nouvelles rassurantes quant à l'avenir d'un studio ayant perdu plus de 50 % de ses employés cette semaine : non seulement cette branche de Bethesda ne va pas devenir un simple studio de soutien, mais un nouveau Doom serait déjà en début de développement. Et on imagine quelque chose de bien solo vu qu'un projet apparemment multi aurait été annulé durant la purge.

On s'étonnera néanmoins de cette volonté de s'appuyer de nouveau sur une franchise certes historique mais dont le dernier opus n'a pas vraiment percé commercialement. Peut-être la confiance envers un retour à quelque chose de plus « Doom » (dans le level-design notamment) et peut-être aussi la perspective d'économies à faire par un développement sous Unreal Engine 5 vu que l'avenir de l'id Tech est sérieusement remis en question.

1
Qui a aimé ?
mithrandir
publié le 11/07/2026 à 10:06 par Gamekyo
commentaires (4)
negan publié le 11/07/2026 à 10:29
Des retours sur le DLC les gars ?
taiko publié le 11/07/2026 à 11:05
Une nouvelle licence ?
Ça tourne en rond...
matarise publié le 11/07/2026 à 13:11
laisser reposer la licence doom c'est bien aussi pour taffer je c'est pas moi sur Quake par exemple
ravyxxs publié le 11/07/2026 à 13:48
negan Il est bon !!!
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Doom : The Dark Ages
3
Ils aiment
Nom : Doom : The Dark Ages
Support : PC
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : ID Software
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo