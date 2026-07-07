Tom Warren : affaibli mais debout, id Software aurait lancé le chantier d'un nouveau Doom

C'est au tour de Tom Warren d'évoquer la situation actuelle d'id Software avec quand même deux nouvelles rassurantes quant à l'avenir d'un studio ayant perdu plus de 50 % de ses employés cette semaine : non seulement cette branche de Bethesda ne va pas devenir un simple studio de soutien, mais un nouveauserait déjà en début de développement. Et on imagine quelque chose de bien solo vu qu'un projet apparemment multidurant la purge.On s'étonnera néanmoins de cette volonté de s'appuyer de nouveau sur une franchise certes historique mais dont le dernier opus n'a pas vraiment percé commercialement. Peut-être la confiance envers un retour à quelque chose de plus « Doom » (dans le level-design notamment) et peut-être aussi la perspective d'économies à faire par un développement sous Unreal Engine 5 vu que l'avenir de l'id Tech est sérieusement remis en question.