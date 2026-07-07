Mobile : Mario Kart Tour bientôt abandonné

ne sera pas l'unique annonce de mise à mort d'un jeu mobile un minimum connu : Nintendo annonce qu'il en sera de même pourdès le 30 septembre dans la matinée, après tout de même 7 ans de service et une masse de contenu d'intérêt variable (également entre temps un service à abonnement qui a fait souffler quelques fans). Le titre aurait rapporté au total 270 millions de dollars, presque une paille quand on compare aux patrons du F2P.On rappellera qu'une partie du contenu a déjà été récupéré pour, ce qui nous fait d'ailleurs penser qu'il serait peut-être temps pour Nintendo de se réveiller sur le cas