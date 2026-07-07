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Mobile : Mario Kart Tour bientôt abandonné
Final Fantasy VII Ever Crisis ne sera pas l'unique annonce de mise à mort d'un jeu mobile un minimum connu : Nintendo annonce qu'il en sera de même pour Mario Kart Tour dès le 30 septembre dans la matinée, après tout de même 7 ans de service et une masse de contenu d'intérêt variable (également entre temps un service à abonnement qui a fait souffler quelques fans). Le titre aurait rapporté au total 270 millions de dollars, presque une paille quand on compare aux patrons du F2P.

On rappellera qu'une partie du contenu a déjà été récupéré pour Mario Kart 8 Deluxe, ce qui nous fait d'ailleurs penser qu'il serait peut-être temps pour Nintendo de se réveiller sur le cas Mario Kart World.

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publié le 08/07/2026 à 16:25 par Gamekyo
commentaires (2)
shinz0 publié le 08/07/2026 à 16:32
Ceux qui ont donné des sous pour ça
ducknsexe publié le 08/07/2026 à 16:51
Allo Nintendo vous dormez ??
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Mario Kart World
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Nom : Mario Kart World
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : course
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