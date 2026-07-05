Toys for Bob revient sur le prochain Spyro, et évoque sa philosophie d'avenir (avec Banjo ?) Toys for Bob revient sur le prochain Spyro, et évoque sa philosophie d'avenir (avec Banjo ?)

Les producteurs de Spyro : A Realm Beyond, qui a le mérite de ne pas être annulé (on ne sait jamais aujourd'hui) ont livré une grosse interview à la chaîne Kinda Funny pour à la fois évoquer ce nouvel épisode et l'avenir du studio Toys for Bob, dont le retour à l'indépendance n'est finalement pas une exception chez Xbox.



Voici donc :



- Décrit comme le projet de rêve de l'équipe et pouvant être considéré comme le vrai « 4 » au niveau de la philosophie et du ton, même si l'absence de numérotation a pour but de toucher un plus large public (pouvant le prendre comme un soft reboot).

- Une philosophie que l'on retrouvera donc dans l'humour, l'univers, les gemmes toujours au cœur de l'expérience et bien entendu l'exploration.

- Sur ce point, les responsables reviennent sur la mécanique de vol au centre de l'expérience mais sans pour autant effacer le gameplay au sol.

- Les niveaux seront donc beaucoup plus verticaux.

- On vole quand on le souhaite mais pas de manière infinie. Pour atteindre certaines distances, il faudra notamment utiliser des astuces de level-design (feux à allumer pour créer des courants d'ascension, anneaux dorés pour gagner en vitesse…).

- En l'air, vous tirez de vraies petites boules de feu (tandis qu'au sol, on garde ce côté lance-flammes).



- Le développement est en cours depuis un peu plus de 2 ans et le studio espère pouvoir lancer son jeu au printemps 2027.

- Toys for Bob souhaite miser à l'avenir sur ce genre de projet à cycle court (2 à 3 ans).

- Indique que le rachat par Xbox fut ironiquement une libération : le studio souhaitait depuis un moment redevenir indépendant, ce qui fut accepté par Xbox « sans heurts » alors qu'avant cela, ils étaient coincés chez Activision à faire des trucs pas très intéressant (dont du support de suivi sur Call of Duty Warzone).

- Toys for Bob veut appuyer son avenir sur les platformer à l'ancienne, estimant qu'il y a depuis quelques temps un regain de popularité en citant Astro Bot et même le remake à venir de Rayman Legends.

- Les mecs font à nouveau du pied à Xbox en déclarant pour la deuxième ou troisième fois être ultra intéressé pour ressusciter Banjo-Kazooie.