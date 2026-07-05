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Toys for Bob revient sur le prochain Spyro, et évoque sa philosophie d'avenir (avec Banjo ?)
Les producteurs de Spyro : A Realm Beyond, qui a le mérite de ne pas être annulé (on ne sait jamais aujourd'hui) ont livré une grosse interview à la chaîne Kinda Funny pour à la fois évoquer ce nouvel épisode et l'avenir du studio Toys for Bob, dont le retour à l'indépendance n'est finalement pas une exception chez Xbox.

Voici donc :

- Décrit comme le projet de rêve de l'équipe et pouvant être considéré comme le vrai « 4 » au niveau de la philosophie et du ton, même si l'absence de numérotation a pour but de toucher un plus large public (pouvant le prendre comme un soft reboot).
- Une philosophie que l'on retrouvera donc dans l'humour, l'univers, les gemmes toujours au cœur de l'expérience et bien entendu l'exploration.
- Sur ce point, les responsables reviennent sur la mécanique de vol au centre de l'expérience mais sans pour autant effacer le gameplay au sol.
- Les niveaux seront donc beaucoup plus verticaux.
- On vole quand on le souhaite mais pas de manière infinie. Pour atteindre certaines distances, il faudra notamment utiliser des astuces de level-design (feux à allumer pour créer des courants d'ascension, anneaux dorés pour gagner en vitesse…).
- En l'air, vous tirez de vraies petites boules de feu (tandis qu'au sol, on garde ce côté lance-flammes).

- Le développement est en cours depuis un peu plus de 2 ans et le studio espère pouvoir lancer son jeu au printemps 2027.
- Toys for Bob souhaite miser à l'avenir sur ce genre de projet à cycle court (2 à 3 ans).
- Indique que le rachat par Xbox fut ironiquement une libération : le studio souhaitait depuis un moment redevenir indépendant, ce qui fut accepté par Xbox « sans heurts » alors qu'avant cela, ils étaient coincés chez Activision à faire des trucs pas très intéressant (dont du support de suivi sur Call of Duty Warzone).
- Toys for Bob veut appuyer son avenir sur les platformer à l'ancienne, estimant qu'il y a depuis quelques temps un regain de popularité en citant Astro Bot et même le remake à venir de Rayman Legends.
- Les mecs font à nouveau du pied à Xbox en déclarant pour la deuxième ou troisième fois être ultra intéressé pour ressusciter Banjo-Kazooie.
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ouken, bourbon
publié le 06/07/2026 à 21:25 par Gamekyo
commentaires (5)
yurius publié le 06/07/2026 à 22:01
Il y avait pas des rumeurs comme quoi rare et tes potentiel de la vente il y a quelques jours ?
bourbon publié le 06/07/2026 à 22:17
Ça serait top que ce soit eux qui touchent à Banjo-Kazooie, je pense qu'ils sont les mieux placés pour ressusciter la licence… À voir si Microsoft sera prêt à prendre le risque de déterrer la licence avec un nouvel épisode

Hâte d'en voir plus sur ce Spyro 4 en tout cas !

Shanks c'est normal le retour des erreurs 502 et 504 de façon régulière ?
shanks publié le 06/07/2026 à 22:19
bourbon
yfécho (mais je vais observer au fil de la semaine, j'ai déjà remarqué que c'est temporaire et à heures assez fixes on dirait).
bourbon publié le 06/07/2026 à 22:25
shanks Je n'ai pas remarqué pour les heures fixes, mais j'ai constaté que c'était assez fréquent, du moins pour les erreurs 502 depuis quelques jours. J'espère que ce n'est pas trop grave ^^

Prends soin de toi, avec la chaleur ce n'est pas évident de tout gérer, j'espère qu'on n'aura pas à supporter ces températures tout l'été...
jeanouillz publié le 06/07/2026 à 22:37
Vivement ! Et hâte de voir comment ça tourne sur Switch 2, si c'est assez propre et fluide je le prendrais sur cette plateforme, sinon pécé
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Fiche descriptif
Spyro : A Realm Beyond
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Nom : Spyro : A Realm Beyond
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Toys For Bob
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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