Toys for Bob revient sur le prochain Spyro, et évoque sa philosophie d'avenir (avec Banjo ?)
Les producteurs de Spyro : A Realm Beyond, qui a le mérite de ne pas être annulé (on ne sait jamais aujourd'hui) ont livré une grosse interview à la chaîne Kinda Funny pour à la fois évoquer ce nouvel épisode et l'avenir du studio Toys for Bob, dont le retour à l'indépendance n'est finalement pas une exception chez Xbox.
Voici donc :
- Décrit comme le projet de rêve de l'équipe et pouvant être considéré comme le vrai « 4 » au niveau de la philosophie et du ton, même si l'absence de numérotation a pour but de toucher un plus large public (pouvant le prendre comme un soft reboot).
- Une philosophie que l'on retrouvera donc dans l'humour, l'univers, les gemmes toujours au cœur de l'expérience et bien entendu l'exploration.
- Sur ce point, les responsables reviennent sur la mécanique de vol au centre de l'expérience mais sans pour autant effacer le gameplay au sol.
- Les niveaux seront donc beaucoup plus verticaux.
- On vole quand on le souhaite mais pas de manière infinie. Pour atteindre certaines distances, il faudra notamment utiliser des astuces de level-design (feux à allumer pour créer des courants d'ascension, anneaux dorés pour gagner en vitesse…).
- En l'air, vous tirez de vraies petites boules de feu (tandis qu'au sol, on garde ce côté lance-flammes).
- Le développement est en cours depuis un peu plus de 2 ans et le studio espère pouvoir lancer son jeu au printemps 2027.
- Toys for Bob souhaite miser à l'avenir sur ce genre de projet à cycle court (2 à 3 ans).
- Indique que le rachat par Xbox fut ironiquement une libération : le studio souhaitait depuis un moment redevenir indépendant, ce qui fut accepté par Xbox « sans heurts » alors qu'avant cela, ils étaient coincés chez Activision à faire des trucs pas très intéressant (dont du support de suivi sur Call of Duty Warzone).
- Toys for Bob veut appuyer son avenir sur les platformer à l'ancienne, estimant qu'il y a depuis quelques temps un regain de popularité en citant Astro Bot et même le remake à venir de Rayman Legends.
- Les mecs font à nouveau du pied à Xbox en déclarant pour la deuxième ou troisième fois être ultra intéressé pour ressusciter Banjo-Kazooie.
publié le 06/07/2026 à 21:25 par Gamekyo
Hâte d'en voir plus sur ce Spyro 4 en tout cas !
Shanks c'est normal le retour des erreurs 502 et 504 de façon régulière ?
yfécho (mais je vais observer au fil de la semaine, j'ai déjà remarqué que c'est temporaire et à heures assez fixes on dirait).
Prends soin de toi, avec la chaleur ce n'est pas évident de tout gérer, j'espère qu'on n'aura pas à supporter ces températures tout l'été...