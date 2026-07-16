Rayman Origins : trailer de l'Enhanced Edition

D'une humeur étonnamment généreuse, Ubisoft qui avait déjà bien marqué le coup avec le reveal denous avait confirmé quesera offert à tous ceux qui craqueront pour le premier cité. Une bande-annonce vient aujourd'hui s'attarder sur ce cas, avec donc de la 4K (le jeu était déjà de base en 60 FPS), quelques options d'accessibilité et de nouveaux collectibles et tenues à débloquer.Les deux jeux sortiront le 1er octobre sur tous les supports.