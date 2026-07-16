Rayman Origins : trailer de l'Enhanced Edition

D'une humeur étonnamment généreuse, Ubisoft qui avait déjà bien marqué le coup avec le reveal de Rayman Legends Retold nous avait confirmé que Rayman Origins : Enhanced Edition sera offert à tous ceux qui craqueront pour le premier cité. Une bande-annonce vient aujourd'hui s'attarder sur ce cas, avec donc de la 4K (le jeu était déjà de base en 60 FPS), quelques options d'accessibilité et de nouveaux collectibles et tenues à débloquer.
Les deux jeux sortiront le 1er octobre sur tous les supports.
Tout le monde s'en battra les couilles hein
Il apporte quoi de plus le legend enhanced par rapport a l'original ?
cyr Le prochain Legends est le même que l'original, mais ce remake offrira des graphismes 3D en fond d'image et quelques nouveaux niveaux entièrement 3D. L'original présentant des dessins comme origins.
Alors la différence est subtil mais ca donne une belle relecture du jeu.
Si tu aimes les jeux de plate formes 2D, ces Raymans sont tres prenant, que ca soit l'ancienne version legends ou la prochaine a arriver. Je mettrais les liens du store xbox islandais pour gagner au moins 10 balles quand il sortira
Ai peur que du coup cette version revisitée se joue super rapidement vu que c'est en copier coller dans sa mécanique...
Mais clair que visuellement ça en jette
Legends Enhanced c'est Legends mais avec des arrière-plans refait essentiellement. Animés.
Perso je ne vois pas l'intérêt d'acheter un jeu que j'ai déjà. D'autant qu'Ubisoft est capable de nous sortir un jeu bugué (New Monopoly l'était).