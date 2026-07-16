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Rayman Origins : trailer de l'Enhanced Edition
D'une humeur étonnamment généreuse, Ubisoft qui avait déjà bien marqué le coup avec le reveal de Rayman Legends Retold nous avait confirmé que Rayman Origins : Enhanced Edition sera offert à tous ceux qui craqueront pour le premier cité. Une bande-annonce vient aujourd'hui s'attarder sur ce cas, avec donc de la 4K (le jeu était déjà de base en 60 FPS), quelques options d'accessibilité et de nouveaux collectibles et tenues à débloquer.

Les deux jeux sortiront le 1er octobre sur tous les supports.

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publié le 16/07/2026 à 07:25 par Gamekyo
commentaires (9)
magneto860 publié le 16/07/2026 à 07:33
Je me demande s'ils oseront mettre Legends et Legends Enhanced simultanément dans Ubisoft Classics dans un an, ou s'ils supprimeront la version originale entre temps. La deuxième option fera évidemment un tollé. Mais elle n'est pas impossible, ils l'ont encore fait récemment pour leur New Monopoly.
negan publié le 16/07/2026 à 07:56
La deuxième option fera évidemment un tollé

Tout le monde s'en battra les couilles hein
cyr publié le 16/07/2026 à 08:07
Jamais fait le origin. Mais il faut acheter le legend ?

Il apporte quoi de plus le legend enhanced par rapport a l'original ?
linkstar publié le 16/07/2026 à 08:26
cyr Legends c'est pas une version Enhanced, c'est une version entièrement revisité avec un nouveau scénario, un lore plus développé, de nouveaux niveaux, un passage sur un moteur 3D, etc.
rogeraf publié le 16/07/2026 à 08:29
C'est un super coup d'ubisoft d'offrir ce Origins avec Legends Remake. Et pour un prix plutôt correct, chapeau.

cyr Le prochain Legends est le même que l'original, mais ce remake offrira des graphismes 3D en fond d'image et quelques nouveaux niveaux entièrement 3D. L'original présentant des dessins comme origins.

Alors la différence est subtil mais ca donne une belle relecture du jeu.

Si tu aimes les jeux de plate formes 2D, ces Raymans sont tres prenant, que ca soit l'ancienne version legends ou la prochaine a arriver. Je mettrais les liens du store xbox islandais pour gagner au moins 10 balles quand il sortira
sasquatsch publié le 16/07/2026 à 08:47
Je viens de me refaire quelques niveaux sur legends... Et ai passé les niveaux comme si les gestes étaient gravés dans la mémoire...
Ai peur que du coup cette version revisitée se joue super rapidement vu que c'est en copier coller dans sa mécanique...
Mais clair que visuellement ça en jette
magneto860 publié le 16/07/2026 à 09:10
Un tiers des niveaux de Origins étaient déjà dans Legends.

Legends Enhanced c'est Legends mais avec des arrière-plans refait essentiellement. Animés.

Perso je ne vois pas l'intérêt d'acheter un jeu que j'ai déjà. D'autant qu'Ubisoft est capable de nous sortir un jeu bugué (New Monopoly l'était).
tokito publié le 16/07/2026 à 09:21
J'éspère qu'ils ne mettront pas toute une chiée de microtransactions comme dans Black Flag
liiekino publié le 16/07/2026 à 10:33
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Fiche descriptif
Rayman Legends Retold
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Nom : Rayman Legends Retold
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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