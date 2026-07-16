PH Brazil : Xbox a abandonné l'Amérique Latine PH Brazil : Xbox a abandonné l'Amérique Latine

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent autour de Xbox et le leaker PH Brazil nous apprend qu'après une longue enquête, en ressort sur l'entreprise est tout simplement en train d'abandonner les différents territoires en Amérique Latine, donc Mexique, Brésil, Argentine & co.



Plus concrètement, est rapporté que Xbox a cessé de livrer des kits de développement aux indés sur place depuis des mois, faisant que même si une petite team trouve un partenaire ou un tiers, elle est en incapacité de développer une version Xbox Series. Et la situation ne devrait pas s'arranger vu que la totalité de l'équipe en charge des relations avec les indés locaux a été licenciée, de même que tous les responsables des réseaux sociaux dédiés.



Alors évidemment, on ne parle pas des territoires les plus porteurs commercialement, mais c'est toujours triste quand on sait que Xbox bénéficiait là-bas d'une certaine aura, notamment au Mexique (souvenons-nous que le X018 et son Fan Fest avaient d'ailleurs eu lieu à Mexico).