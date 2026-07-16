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PH Brazil : Xbox a abandonné l'Amérique Latine
Les mauvaises nouvelles s'enchaînent autour de Xbox et le leaker PH Brazil nous apprend qu'après une longue enquête, en ressort sur l'entreprise est tout simplement en train d'abandonner les différents territoires en Amérique Latine, donc Mexique, Brésil, Argentine & co.

Plus concrètement, est rapporté que Xbox a cessé de livrer des kits de développement aux indés sur place depuis des mois, faisant que même si une petite team trouve un partenaire ou un tiers, elle est en incapacité de développer une version Xbox Series. Et la situation ne devrait pas s'arranger vu que la totalité de l'équipe en charge des relations avec les indés locaux a été licenciée, de même que tous les responsables des réseaux sociaux dédiés.

Alors évidemment, on ne parle pas des territoires les plus porteurs commercialement, mais c'est toujours triste quand on sait que Xbox bénéficiait là-bas d'une certaine aura, notamment au Mexique (souvenons-nous que le X018 et son Fan Fest avaient d'ailleurs eu lieu à Mexico).
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publié le 16/07/2026 à 07:18 par Gamekyo
commentaires (8)
keiku publié le 16/07/2026 à 08:20
mais le démat n'étais pas senser permettre a tous de pouvoir développer et vendre leur jeux dans le monde entier, de s'ouvrir au 3 milliards de joueurs dans le monde et permettre a n'importe quel développeur peu importe ou ils se trouves de mettre leurs jeux sur les consoles xbox a moindre cout ?

C'est quoi l'excuse du coup ?
rogeraf publié le 16/07/2026 à 08:35
keiku partiellement, il me semble que ta xbox peu devenir un kit dev si tu le souhaites. Mais c'est limité après tu dois passer commande a Microsoft pour qu'il te fournisse un vrai kit dev (si tu veux faire un jeu plus ambitieux), et là vers l'amerique du sud il ne le font plus !
levieuxjoueur publié le 16/07/2026 à 08:42
Dire c'est dans ces pays que les fans sont les plus actifs
sasquatsch publié le 16/07/2026 à 08:44
Lâcher le Mexique pays voisin avec tous les joueurs mexicains aus usa qui jouent avec leur cousin...
De pire en pire microcrotte
newtechnix publié le 16/07/2026 à 08:58
Alors évidemment, on ne parle pas des territoires les plus porteurs commercialement, mais c'est toujours triste quand on sait que Xbox bénéficiait là-bas d'une certaine aura, notamment au Mexique (souvenons-nous que le X018 et son Fan Fest avaient d'ailleurs eu lieu à Mexico).


Ce qui montre que Microsoft se débarrasse de toutes les branches déficitaires ou non prioritaires dans une situation d'optimisation afin de mieux valoriser le groupe Xbox et cela se rapproche de plus en plus de l'idée d'une vente.
olex publié le 16/07/2026 à 09:28
Cela va fatalement réduire et anéantir le public concerné. Ce qui démontre une réalité terrible : tout le monde ne peut convenablement disposer du média. Du moins sans trop se ruiner ou passer dans l'illégalité. Ca sent quand même pas bon niveau hardware...
khazawi publié le 16/07/2026 à 09:45
Ils vont délaisser le Japon vu qu'ils n'y existent pas et même certains territoires en Europe, ça va être chaud. Au final, en dehors des USA, ils n'ont pas de marge de manœuvre.
stardustx publié le 16/07/2026 à 09:57
Ça va être chaud si ils commencent à fermer les stores des régions qui ne rapportent pas, j'en connais qui vont faire la gueule si ils peuvent plus acheter leur AAA day one à 5 euros sur le store pakistanais
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