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Un petit trailer pour Marvel's Wolverine
Ce n'est pas grand-chose, presque une miette d'ailleurs dénuée de gameplay, mais voici toujours un court trailer pour Marvel's Wolverine spécialement conçu pour être diffusé dans les cinémas US avant les séances du blockbuster The Odyssey de Nolan.

L'occasion de rappeler si besoin est que ce nouveau Insomniac, exclusif à la PlayStation 5 (et en boîte aussi, on précise), sortira le 15 septembre 2026.

5
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pcverso, bourbon, djfab, spartan1985, kalas28
publié le 16/07/2026 à 19:00 par Gamekyo
commentaires (31)
korou publié le 16/07/2026 à 19:05
Je crois que je vais passer mon tour pour celui-là.
yanssou publié le 16/07/2026 à 19:11
Ya un fossé énorme entre les 7min de gears et Wolverine....

Fan du perso, je passe mon tour, la Da coloré pour du Wolverine c'est niet.
ratchet publié le 16/07/2026 à 19:23
Tellement hâte
koji publié le 16/07/2026 à 19:25
ca va tellement retourner des vestes a la sortie
jasonduval publié le 16/07/2026 à 19:34
le downfall de sony attention entre ca et laufey la tristesse des exclus bon dieu

seul reste integalactic qui sortira 2028 sans disque dommage
djfab publié le 16/07/2026 à 19:40
koji : c'est sur !
djfab publié le 16/07/2026 à 19:41
Très beau trailer en tout cas ! Hâte d'avoir le jeu !
maxx publié le 16/07/2026 à 19:44
Ca ne rate pas, les commentaires parlent que de physique haha. Bien joué Tout ce qu'ils vont poster sera pourri par ça et tant mieux.

Apres hâte de voir ce que ça donne. Insomniac sont très bons et vraiment ils ont régalé durant cette génération. J'espère que la aussi ils vont convaincre.
balf publié le 16/07/2026 à 19:50
maxx J'aime bcp aussi c'est du troll intelligent
ça encense le jeu tout en trollant Sony
magneto860 publié le 16/07/2026 à 19:58
Ils en ont du budget marketing pour aller au ciné. Ça va faire tres mal si le jeu ne se vend pas.
mattewlogan publié le 16/07/2026 à 20:02
Il a l’air ultra sympas trop hâte !
ouroboros4 publié le 16/07/2026 à 20:09
balf tellement
En tout cas vivement
djfab publié le 16/07/2026 à 20:18
magneto860 : avec un tel nom (Wolverine) + la qualité Incomniac, ils sont sur de bien le vendre, donc logique qu'ils investissent dans la pub au ciné !
zanpa publié le 16/07/2026 à 20:22
non merci
zboubi480 publié le 16/07/2026 à 20:23
Aucun gameplay, juste attirer les casus qui vont au cinéma dans leurs filets en montrant "de beaux graphismes"....
Ce jeu sent le moisi
soulfull publié le 16/07/2026 à 20:29
jasonduval tellement d'accord. Quand on remonte à la Ps4 ,quelle chute vertigineuse.

Dommage pour Intergalactif aussi mais Sony ne compte pas reculer.
magneto860 publié le 16/07/2026 à 20:37
djfab Marvel fan depuis tout petit, j'ai tous les Spiderman et Lego Marvel PS4 et PS5 notamment, et pourtant je ne jouerai probablement jamais à ce Wolverine. Question de goûts.

Spiderman est une des trois licences les plus vendues chaque année (produits dérivés). Je ne parle pas de licences Marvel, je parle des licences qui vendent et qu'on voit partout comme Starwars, Par Patrouille, Cars ou le roi lion.

Wolverine n'arrive pas à la cheville de Spidey en terme d'aura (même en étant le X-Men le plus connu, y a qu'à voir le nombre de séries Spiderman présentes sur D+) et ce nouveau jeu ne plaira pas à tout le monde, du fait de sa violence notamment.

D'où mon scepticisme. La qualité Insomniac je la connais, mais ça ne les empêche pas de ne pas poursuivre leur série Ratchet qui déchirre tout. Les chiffres avant tout. J'espère donc sincèrement qu'ils ne s'attendent pas à écouler 11 millions de jeux en six mois "parce qu'ils font de la pub au ciné", sans quoi ce sera peut-etre la fin du studio.
aozora78 publié le 16/07/2026 à 20:40
Mouai, zéro hype. Les jeux de Insomniac Games sont bons, mais rien de plus. Ils sont fades et ultra qualibrés... Spider-Man 2018 avait quelques idées cool qui étaient bien pour l'univers Spider-Man mais depuis absoluement rien de surprenant.
bennj publié le 16/07/2026 à 21:08
jasonduval c'est quoi le soucis avec Laufey ? Il a l'air franchement au top !!!
guiguif publié le 16/07/2026 à 21:13
zboubi480 Sony a l'habitude de faire un trailer en CGI pour leurs grosses sorties donc range ton seum
51love publié le 16/07/2026 à 21:30
magneto860 sa violence ?

Je trouve au contraire les phases de gameplay volontairement aseptisées pour toucher le plus large possible.. ça aurait pu être bcp plus brutal encore... et moins accessible, rien qu'avec des démembrements que l'on trouve retrouve moins souvent dans les prod grand public.

Mais ca manque surtout énormément de caractère, ça fait très cahier des charges ultra grand public je trouve de ce que j'en ai vu.

Yaurait peut être fallu prendre quelques décisions radicales pour lui donner plus d'aura à ce jeu.

dommage qu'ils ont mis un fric monstre dans le marketing avec comme d'hab de très jolies vidéos promo, yavait peut-être moyen d'allouer le fric ailleurs justement
burningcrimson publié le 16/07/2026 à 21:51
Mouais bof. Un ptit jeu sympathique mais ce sera sans moi
ouken publié le 16/07/2026 à 21:55
Je pense que les gens n'ont pas essayé la version sur la toile pour dire qu'il va y avoir des retournements de veste. Le jeu est vraiment pas. Ouf
walterwhite publié le 16/07/2026 à 22:05
Tellement écoeuré par SONY que le jeu est limite devenu osef et j’en suis désolé pour Insomniac.

Je le prendrai éventuellement d’occasion.
guiguif publié le 16/07/2026 à 22:05
ouken Oui les gens ne sont pas assez stupides pour baser leur avis sur une alpha volée datant de 3/4 ans
jasonduval publié le 16/07/2026 à 22:08
bennj fin de génération se taper un épisode a moitié dlc chelou avec un cube...

Et dire que avant pour finir les génération play on avait des gow 2,sotc ,Last of us ou plus récemment même fin ps4 Last of us 2,death stranding ,got le premier spiderman....

Ca pique mon chef lol.
wickette publié le 16/07/2026 à 22:53
Sans moi, j'ai vraiment zero hype, le côté linéaire et vu et revu c'est pas du tout ce que j'attends


Je préfère très largement attendre GoW: Laufey qui a l'air excellentissime et Intergalactic parce que c'est ND..mais lui là, pas du tout
kalas28 publié le 16/07/2026 à 23:31
ouken ouais le jeu n'a pas changé depuis 3 ans t'as raison bozo

sinon day one comme tous les insomniac
kratoszeus publié le 17/07/2026 à 00:00
day one
guiguif publié le 17/07/2026 à 00:04
wickette yaura aussi des zones ouvertes
celebenoit84 publié le 17/07/2026 à 00:08
C'est quand même hyper générique non? Heureusement qu'il y a le perso sinon ça pourrait être n'importe quel jeu d'action.
Pas du tout convaincu, bon j'avoue que hormis les spiderman, le reste, je trouve ça très moyen....
Alors oui c'est beau, la maîtrise de la console est clairement là, il y a beaucoup de talent mais aucune inspiration.
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Fiche descriptif
Marvel's Wolverine
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Nom : Marvel's Wolverine
Support : Playstation 5
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Insomniac Games
Genre : action
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