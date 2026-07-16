Un petit trailer pour Marvel's Wolverine

Ce n'est pas grand-chose, presque une miette d'ailleurs dénuée de gameplay, mais voici toujours un court trailer pour Marvel's Wolverine spécialement conçu pour être diffusé dans les cinémas US avant les séances du blockbuster The Odyssey de Nolan.
L'occasion de rappeler si besoin est que ce nouveau Insomniac, exclusif à la PlayStation 5 (et en boîte aussi, on précise), sortira le 15 septembre 2026.
Fan du perso, je passe mon tour, la Da coloré pour du Wolverine c'est niet.
seul reste integalactic qui sortira 2028 sans disque dommage
Apres hâte de voir ce que ça donne. Insomniac sont très bons et vraiment ils ont régalé durant cette génération. J'espère que la aussi ils vont convaincre.
ça encense le jeu tout en trollant Sony
En tout cas vivement
Ce jeu sent le moisi
Dommage pour Intergalactif aussi mais Sony ne compte pas reculer.
Spiderman est une des trois licences les plus vendues chaque année (produits dérivés). Je ne parle pas de licences Marvel, je parle des licences qui vendent et qu'on voit partout comme Starwars, Par Patrouille, Cars ou le roi lion.
Wolverine n'arrive pas à la cheville de Spidey en terme d'aura (même en étant le X-Men le plus connu, y a qu'à voir le nombre de séries Spiderman présentes sur D+) et ce nouveau jeu ne plaira pas à tout le monde, du fait de sa violence notamment.
D'où mon scepticisme. La qualité Insomniac je la connais, mais ça ne les empêche pas de ne pas poursuivre leur série Ratchet qui déchirre tout. Les chiffres avant tout. J'espère donc sincèrement qu'ils ne s'attendent pas à écouler 11 millions de jeux en six mois "parce qu'ils font de la pub au ciné", sans quoi ce sera peut-etre la fin du studio.
Je trouve au contraire les phases de gameplay volontairement aseptisées pour toucher le plus large possible.. ça aurait pu être bcp plus brutal encore... et moins accessible, rien qu'avec des démembrements que l'on trouve retrouve moins souvent dans les prod grand public.
Mais ca manque surtout énormément de caractère, ça fait très cahier des charges ultra grand public je trouve de ce que j'en ai vu.
Yaurait peut être fallu prendre quelques décisions radicales pour lui donner plus d'aura à ce jeu.
dommage qu'ils ont mis un fric monstre dans le marketing avec comme d'hab de très jolies vidéos promo, yavait peut-être moyen d'allouer le fric ailleurs justement
Je le prendrai éventuellement d’occasion.
Et dire que avant pour finir les génération play on avait des gow 2,sotc ,Last of us ou plus récemment même fin ps4 Last of us 2,death stranding ,got le premier spiderman....
Ca pique mon chef lol.
Je préfère très largement attendre GoW: Laufey qui a l'air excellentissime et Intergalactic parce que c'est ND..mais lui là, pas du tout
sinon day one comme tous les insomniac
Pas du tout convaincu, bon j'avoue que hormis les spiderman, le reste, je trouve ça très moyen....
Alors oui c'est beau, la maîtrise de la console est clairement là, il y a beaucoup de talent mais aucune inspiration.
Je passe aussi