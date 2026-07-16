Un petit trailer pour Marvel's Wolverine

Ce n'est pas grand-chose, presque une miette d'ailleurs dénuée de gameplay, mais voici toujours un court trailer pourspécialement conçu pour être diffusé dans les cinémas US avant les séances du blockbusterde Nolan.L'occasion de rappeler si besoin est que ce nouveau Insomniac, exclusif à la PlayStation 5 (et en boîte aussi, on précise), sortira le 15 septembre 2026.