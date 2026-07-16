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Final Fantasy Resonance : nouvelle bande-annonce
Square Enix nous fait plaisir avec un nouveau trailer et une salve de visuels pour Final Fantasy Resonance, son nouveau RPG HD-2D recyclant les assets de l'enterré Brave Exvius pour en faire une expérience totalement neuve et dont on retrouvera les anciens héros de la franchise sous une forme équivalente à un Persona.

La bande-annonce évoque en outre les classiques invocations, la présence d'une arène de combat (permettant d'y placer quelques boss bien connus des fans) et quelques mini-jeux dont la corde à sauter qui a intérêt à nous rendre moins fous qu'à l'époque de FFIX.

Sortie prévue le 22 octobre sur tous les supports.

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Qui a aimé ?
shining, yogfei, alucardhellsing, drybowser
publié le 16/07/2026 à 05:19 par Gamekyo
commentaires (7)
alucardhellsing publié le 16/07/2026 à 07:15
magneto860 publié le 16/07/2026 à 07:28
Ah, le roi de la corde c'est éliminatoire pour moi, rien qu'en pensant au retour possible de ce trophée j'irai pas.

Je préfère faire trois fois de suite les éclairs de FFX.
shanks publié le 16/07/2026 à 07:30
J'espère quelque chose de plus sympa que Elliot, parce que visuellement, c'est peut-être la plus belle HD-2D proposée par Square Enix.
suikoden publié le 16/07/2026 à 07:48
Il a l'air sympa faudra que je le preco
akinen publié le 16/07/2026 à 09:31
ça va être incroyable
korou publié le 16/07/2026 à 10:13
Je l’attends comme un fou celui-là , peut-être même plus que Révélation pour le coup !
oreillesal publié le 16/07/2026 à 10:22
Plus un kopeck à cette boîte
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Fiche descriptif
Final Fantasy Resonance
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Nom : Final Fantasy Resonance
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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