Final Fantasy Resonance : nouvelle bande-annonce

Square Enix nous fait plaisir avec un nouveau trailer et une salve de visuels pour, son nouveau RPG HD-2D recyclant les assets de l'enterrépour en faire une expérience totalement neuve et dont on retrouvera les anciens héros de la franchise sous une forme équivalente à un Persona.La bande-annonce évoque en outre les classiques invocations, la présence d'une arène de combat (permettant d'y placer quelques boss bien connus des fans) et quelques mini-jeux dont la corde à sauter qui a intérêt à nous rendre moins fous qu'à l'époque de FFIX.Sortie prévue le 22 octobre sur tous les supports.