La Switch 1 débutera ses adieux en février 2027 La Switch 1 débutera ses adieux en février 2027

Cela semble presque trop rapide ou alors c'est le temps qui passe vite, mais à la mi-février 2027, la Nintendo Switch rejoindra le cimetière du jeu vidéo. Ou en tout cas la version PAL européenne qui cessera d'être envoyée aux grossistes jusqu'à extinction définitive des stocks (normal, Lite comme OLED).



Certes, cela reste 10 ans de carrière (et plus de 155 millions de ventes) mais cela va tout de même faire bizarre de se dire qu'à compter du Q1 2027, l'offre d'appel pour une console Nintendo sera donc de 469,99€ minimum. Dure époque.



Parallèlement à cela, l'entreprise indique cette fois de manière bien officielle que les révisions de Switch 2 pour répondre aux normes européennes débuteront dès cet été avec la console elle-même, puis toute la gamme de manettes (Joycons 2, Controler Pro 2, répliques 64/GC) dès cet hiver. Pas plus de détails sur l'aspect « remplaçable » des batteries, juste qu'elles seront un chouïa moins performantes (-1%) et qu'elles augmenteront le poids de la console (+ 14 grammes en nomade, joycons inclus donc).