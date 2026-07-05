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La Switch 1 débutera ses adieux en février 2027
Cela semble presque trop rapide ou alors c'est le temps qui passe vite, mais à la mi-février 2027, la Nintendo Switch rejoindra le cimetière du jeu vidéo. Ou en tout cas la version PAL européenne qui cessera d'être envoyée aux grossistes jusqu'à extinction définitive des stocks (normal, Lite comme OLED).

Certes, cela reste 10 ans de carrière (et plus de 155 millions de ventes) mais cela va tout de même faire bizarre de se dire qu'à compter du Q1 2027, l'offre d'appel pour une console Nintendo sera donc de 469,99€ minimum. Dure époque.

Parallèlement à cela, l'entreprise indique cette fois de manière bien officielle que les révisions de Switch 2 pour répondre aux normes européennes débuteront dès cet été avec la console elle-même, puis toute la gamme de manettes (Joycons 2, Controler Pro 2, répliques 64/GC) dès cet hiver. Pas plus de détails sur l'aspect « remplaçable » des batteries, juste qu'elles seront un chouïa moins performantes (-1%) et qu'elles augmenteront le poids de la console (+ 14 grammes en nomade, joycons inclus donc).
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hyoga57
publié le 06/07/2026 à 16:10 par Gamekyo
commentaires (14)
kidicarus publié le 06/07/2026 à 16:17
Nintendo enterre sa switch 1 en Europe car le surcoût de la révision ne vaut pas le coût malgré de bonne vente de celle-ci.

Donc, elle reste visiblement disponible partout ailleurs. Du moins, je n'ai pas lu autre chose dessus.
keiku publié le 06/07/2026 à 16:18
en règle général nintendo stop la production de la console précédente a la sortie de sa nouvelle, et le fait qu'ils doivent desceller les batterie n'arranger rien
51love publié le 06/07/2026 à 16:24
Le truc c'est qu'a l'échelle mondiale elle se vend encore à un rythme d'environ 200k par mois en 2026, c'est loin d'être négligeable, donc Nintendo n'a aucun intérêt à arrêté la production à cause d'une Switch 2 qui coûte bien plus cher.

Mine de rien ses ventes sont presque le double des Xbox Series et le tiers de la PS5 depuis le début d'année

Avec ou sans l Europe, elle devrait atteindre les 160M d'ici fin 2028 au plus tard.
tripy73 publié le 06/07/2026 à 16:38
kidicarus : c'est ça, après rien ne les empêche d'en fournir un maximum avant la date buttoir et ainsi continuer à vendre ce stock malgré l'arrêt de l'approvisionnement.
wickette publié le 06/07/2026 à 16:41
51love
Après garde en tête que la switch utilise de la RAM aussi et que celle-ci coute très cher, même la version plus ancienne (LPDDR4X) de la switch 1.

Je pense ils pouvaient pas re-commander beaucoup de RAM vu les prix pour la switch 1 et préfère fermer les rideaux, sinon tu aurais une grosse augmentation de prix je pense pour une console de 2017
cyr publié le 06/07/2026 à 16:41
kidicarus il vont pas refaire les moules c'est sur, ça n'aurait aucun sens.

Mais en on til assez fabriqué pour dépasser le faux nouveau record de la ps2?
cyr publié le 06/07/2026 à 16:43
Par contre pourquoi cette batterie serait 1% de moins performantes que l'actuel?

C'est le contraire qu'il aurait fallu....
51love publié le 06/07/2026 à 17:04
wickette d'acc, mais c'est seulement en Europe qu'ils vont arrêter la production à première vue.

Donc même si les coûts de production sont élevés vu le matos.
kidicarus publié le 06/07/2026 à 17:16
cyr mais ça concerne que l'Europe, visiblement pour le reste du monde rien ne change.

Et pour les batteries ça doit être à sa fabrication plus solide/sécuritaire vu qu'elle sera accessible.
aeris201 publié le 06/07/2026 à 18:09
A partir de 2027 la Switch 1 sera vendue dans de nouveaux marchés comme l'Inde
leonsilverburg publié le 06/07/2026 à 18:42
Pas inquiet pour le record de la PS2 qu'elle battra.
Jusqu'à février ils vont blinder les magasins et les stocks prendront des mois à se vider.
Juste dommage pour Noel 2027.
fritesmayo76 publié le 06/07/2026 à 19:14
Y avait pas une news il y a peu disant qu'ils devaient fournir le marché en Inde en Switch 1?
piratees publié le 06/07/2026 à 19:33
surement lié a la batterie nintendo ne veut pas faire un autre modèle de switch 1 juste pour l'europe
oreillesal publié le 06/07/2026 à 19:35
Ça ne viendrait justement pas d'une obligation de l'UE, qui leur aurait demandé une version avec batterie amovible pour la Switch 1 aussi ? Ça paraît étrange que seule la version PAL soit concernée.
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