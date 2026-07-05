La Switch 1 débutera ses adieux en février 2027
Cela semble presque trop rapide ou alors c'est le temps qui passe vite, mais à la mi-février 2027, la Nintendo Switch rejoindra le cimetière du jeu vidéo. Ou en tout cas la version PAL européenne qui cessera d'être envoyée aux grossistes jusqu'à extinction définitive des stocks (normal, Lite comme OLED).
Certes, cela reste 10 ans de carrière (et plus de 155 millions de ventes) mais cela va tout de même faire bizarre de se dire qu'à compter du Q1 2027, l'offre d'appel pour une console Nintendo sera donc de 469,99€ minimum. Dure époque.
Parallèlement à cela, l'entreprise indique cette fois de manière bien officielle que les révisions de Switch 2 pour répondre aux normes européennes débuteront dès cet été avec la console elle-même, puis toute la gamme de manettes (Joycons 2, Controler Pro 2, répliques 64/GC) dès cet hiver. Pas plus de détails sur l'aspect « remplaçable » des batteries, juste qu'elles seront un chouïa moins performantes (-1%) et qu'elles augmenteront le poids de la console (+ 14 grammes en nomade, joycons inclus donc).
publié le 06/07/2026 à 16:10 par Gamekyo
Donc, elle reste visiblement disponible partout ailleurs. Du moins, je n'ai pas lu autre chose dessus.
Mine de rien ses ventes sont presque le double des Xbox Series et le tiers de la PS5 depuis le début d'année
Avec ou sans l Europe, elle devrait atteindre les 160M d'ici fin 2028 au plus tard.
Après garde en tête que la switch utilise de la RAM aussi et que celle-ci coute très cher, même la version plus ancienne (LPDDR4X) de la switch 1.
Je pense ils pouvaient pas re-commander beaucoup de RAM vu les prix pour la switch 1 et préfère fermer les rideaux, sinon tu aurais une grosse augmentation de prix je pense pour une console de 2017
Mais en on til assez fabriqué pour dépasser le faux nouveau record de la ps2?
C'est le contraire qu'il aurait fallu....
Donc même si les coûts de production sont élevés vu le matos.
Et pour les batteries ça doit être à sa fabrication plus solide/sécuritaire vu qu'elle sera accessible.
Jusqu'à février ils vont blinder les magasins et les stocks prendront des mois à se vider.
Juste dommage pour Noel 2027.