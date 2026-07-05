Encore en rumeur la semaine dernière, le nouveau projet multi Halo aurait été annulé
Rebs Gamins n'a pas grand-chose a prouvé sur la qualité de ses sources, preuve avec ses nombreux leaks autour de Halo : Campaign Evolved (tous confirmés) mais restait une inconnue en attente : où est le fameux « deuxième projet » orienté multi ?
Il y a encore quelques jours, l'insider arrivait avec de bonnes nouvelles en balançant quelques informations sur celui que l'on nommait encore Project Ekur, se présentant comme une sorte de « Big Team Battle » mais encore plus « Big », donc sur d'énormes cartes en mode PVPVE jusqu'à inclure des éléments d'Extraction Game et d'en faire un projet à long suivi. Stand-alone assurément, peut-être même F2P.
Mais il n'en sera rien. Ce même Rebs Gaming revient aujourd'hui pour déclarer que si aucune des informations décrites n'a été démenties par ses sources, l'une a livré un détail manquant, plutôt d'importance : Project Ekur a été annulé. On ne sait pas quand, on ne sait pas non plus si cela a rapport avec les diverses restructurations mises en place par Xbox, ni s'il y a un lien avec une autre rumeur en cours évoquée par Jez Corden, celle de confier la gestion future de la franchise à Activision pour son expertise autour de Call of Duty (au moins dans sa capacité à faire perdurer une franchise sur autant d'années).
Peut-être que le Halo Fest du 11 décembre donnera quelques éléments de réponse et en attendant, on rappelle que le prochain RDV de la franchise sera le lancement de Halo : Campaign Evolved le 28 juillet sur PC, Xbox, Game Pass et pour la première fois dans l'histoire de la franchise sur PlayStation 5. Et en physique avec un disque. Profitez-en, un jour il n'y en aura plus.
publié le 06/07/2026 à 08:27 par Gamekyo