Encore en rumeur la semaine dernière, le nouveau projet multi Halo aurait été annulé Encore en rumeur la semaine dernière, le nouveau projet multi Halo aurait été annulé

Rebs Gamins n'a pas grand-chose a prouvé sur la qualité de ses sources, preuve avec ses nombreux leaks autour de Halo : Campaign Evolved (tous confirmés) mais restait une inconnue en attente : où est le fameux « deuxième projet » orienté multi ?



Il y a encore quelques jours, l'insider arrivait avec de bonnes nouvelles en balançant quelques informations sur celui que l'on nommait encore Project Ekur, se présentant comme une sorte de « Big Team Battle » mais encore plus « Big », donc sur d'énormes cartes en mode PVPVE jusqu'à inclure des éléments d'Extraction Game et d'en faire un projet à long suivi. Stand-alone assurément, peut-être même F2P.



Mais il n'en sera rien. Ce même Rebs Gaming revient aujourd'hui pour déclarer que si aucune des informations décrites n'a été démenties par ses sources, l'une a livré un détail manquant, plutôt d'importance : Project Ekur a été annulé. On ne sait pas quand, on ne sait pas non plus si cela a rapport avec les diverses restructurations mises en place par Xbox, ni s'il y a un lien avec une autre rumeur en cours évoquée par Jez Corden, celle de confier la gestion future de la franchise à Activision pour son expertise autour de Call of Duty (au moins dans sa capacité à faire perdurer une franchise sur autant d'années).



Peut-être que le Halo Fest du 11 décembre donnera quelques éléments de réponse et en attendant, on rappelle que le prochain RDV de la franchise sera le lancement de Halo : Campaign Evolved le 28 juillet sur PC, Xbox, Game Pass et pour la première fois dans l'histoire de la franchise sur PlayStation 5. Et en physique avec un disque. Profitez-en, un jour il n'y en aura plus.