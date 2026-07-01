C'est également terminé pour Midgar Studio

Dans la série des mauvaises nouvelles de l'été, l'hécatombe continue également chez Nacon et l'on apprend de la part des confrères de Origami que les français de Midgar Studio font face à une liquidation judiciaire, malheureusement attendue, pour une fermeture qui interviendra sous peu.n'est pour l'heure pas annulé, mais la finalité du projet (et un éventuel suivi) devrait donc passer par un sous-traitant de l'éditeur. La sortie devrait être maintenue pour la fin d'année sur PC/PS5/XBS.