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C'est également terminé pour Midgar Studio
Dans la série des mauvaises nouvelles de l'été, l'hécatombe continue également chez Nacon et l'on apprend de la part des confrères de Origami que les français de Midgar Studio font face à une liquidation judiciaire, malheureusement attendue, pour une fermeture qui interviendra sous peu.

Edge of Memories n'est pour l'heure pas annulé, mais la finalité du projet (et un éventuel suivi) devrait donc passer par un sous-traitant de l'éditeur. La sortie devrait être maintenue pour la fin d'année sur PC/PS5/XBS.

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publié le 02/07/2026 à 19:27 par Gamekyo
commentaires (4)
olex publié le 02/07/2026 à 19:36
Bon ben finalement, je m'étais trompé... En espérant que le jeu paraîtra, et de façon potable.
altendorf publié le 02/07/2026 à 19:43
Nacon a du sang sur les mains aussi. Ils ont niqué le développement des studios français que Focus avait chapeautés pendant des années.
choopssunny publié le 02/07/2026 à 19:46
RIP j'espère que le jeu n'en pâtira pas et que les devs réussiront à se remettre sur pied
newtechnix publié le 02/07/2026 à 20:39
Xbox, Nacon, Netease...Ubisoft aussi dégraisse.

l'industrie a oublié son parachute en sautant de l'avion
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Edge of Memories
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Nom : Edge of Memories
Support : PC
Editeur : Nacon
Développeur : Midgar Studio
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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