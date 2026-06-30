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[RAPPEL] Splatoon Raiders Direct à 16h00
Après Star Fox la semaine dernière, et Rhythm Heaven Groove ce jeudi, Nintendo fera de Splatoon Raiders sa prochaine cartouche de l'été et en tiendra comme promis une ultime présentation à suivre aujourd'hui même à 16h00.

De quoi répondre aux dernières questions quant à la structure du jeu qui s'apparente néanmoins à un enchaînement de stages/défis jouables en solo comme en coopération jusqu'à 4 (en ligne ou un par console en local). Qui sait si une surprise ne sera pas au rendez-vous, surtout qu'il serait temps (pour les fans) d'annoncer un Splatoon 4 alors que le précédent fêtera bientôt ses 4 ans.

1
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rocan
publié le 30/06/2026 à 10:42 par Gamekyo
commentaires (3)
fiveagainstone publié le 30/06/2026 à 11:29
Pour l'instant on a beaucoup vu le début de jeu/tuto donc c'est solide, c'est splatoon donc c'est fun, mais pas suffisant pour un jeu jouable en grande partie en solo. Pas convaincu pour le moment.

J'espère que le reste du jeu tentera plus de choses et que le level design évoluera.
On verra ça en fin d'aprem.
rocan publié le 30/06/2026 à 11:48
Et directement suivi par un treehouse sur le jeu
krusty79 publié le 30/06/2026 à 13:03
Qui va regarder ca?
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Fiche descriptif
Splatoon Raiders
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Nom : Splatoon Raiders
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action-aventure
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