[RAPPEL] Splatoon Raiders Direct à 16h00

Après Star Fox la semaine dernière, et Rhythm Heaven Groove ce jeudi, Nintendo fera de Splatoon Raiders sa prochaine cartouche de l'été et en tiendra comme promis une ultime présentation à suivre aujourd'hui même à 16h00.
De quoi répondre aux dernières questions quant à la structure du jeu qui s'apparente néanmoins à un enchaînement de stages/défis jouables en solo comme en coopération jusqu'à 4 (en ligne ou un par console en local). Qui sait si une surprise ne sera pas au rendez-vous, surtout qu'il serait temps (pour les fans) d'annoncer un Splatoon 4 alors que le précédent fêtera bientôt ses 4 ans.
J'espère que le reste du jeu tentera plus de choses et que le level design évoluera.
On verra ça en fin d'aprem.