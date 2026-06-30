[RAPPEL] Splatoon Raiders Direct à 16h00

Aprèsla semaine dernière, etce jeudi, Nintendo fera desa prochaine cartouche de l'été et en tiendra comme promis une ultime présentation à suivre aujourd'hui même à 16h00.De quoi répondre aux dernières questions quant à la structure du jeu qui s'apparente néanmoins à un enchaînement de stages/défis jouables en solo comme en coopération jusqu'à 4 (en ligne ou un par console en local). Qui sait si une surprise ne sera pas au rendez-vous, surtout qu'il serait temps (pour les fans) d'annoncer unalors que le précédent fêtera bientôt ses 4 ans.