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Marvel Tokon : la dernière TEAM officialisée, finalement plus classique qu'attendue
Tous les leaks ne sont pas vrais, et si de nombreuses fuites autour de Marvel Tokon se sont rapidement vu confirmées, la présence de Aero et Darkhawk vient officiellement d'être démentie. Sauf bien sûr s'ils seraient en fait prévus dans les futurs DLC probablement très nombreux.

Pour l'heure, c'est donc Blade, Deadpool et Loki qui rejoignent Ghost Rider pour la « TEAM Samurai Outriders », finalisant le casting du lancement pour ce titre prévu le 6 août 2026 sur PC et PlayStation 5.

TEAM Unbreakable X-Men :
- Storm
- Magik
- Danger
- Wolverine

TEAM Guardians :
- Spider-Man
- Ms. Marvel
- Star-Lord
- Peni Parker

TEAM Avengers :
- Captain America
- Iron Man
- Hulk
- Black Panther

TEAM Knights of DOOM :
- Doctor Doom
- Magneto
- Green Goblin
- Carnage

TEAM Samurai Outriders :
- Ghost Riders
- Blade
- Deadpool
- Loki

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osiris67
publié le 29/06/2026 à 05:21 par Gamekyo
commentaires (7)
kidicarus publié le 29/06/2026 à 05:53
Une belle référence à Mortal Kombat.
sosky publié le 29/06/2026 à 06:09
2026* pas 2027 pour la date de sortie !
wanda publié le 29/06/2026 à 06:38
20 persos pour le launch d'une nouvelle licence, honnêtement, on est bien. 4 Autres arriveront probablement avant la fin de l'année.

Ca fait 10 ans que je supporte plus les films marvel (et l'univers marvel) mais faut reconnaitre que le jeu a l'air carré. Même si j'ai des doutes sur la longévité du fun de ses mécaniques. C'est quand même hyper grand public cette histoire.
onsentapedequijesuis publié le 29/06/2026 à 06:54
wanda Il faut sortir sa tête du MCU et de Hollywood.

Pratiquement tout ce qui est MARVEL en dehors du cinéma est au top et n'a pas baissé en qualité bien au contraire => Comics, Jeux de société, jeux de cartes, jeux de plateau, puzzle, mangas (oui !) , dessin animé (X-Men 97 notamment ), jeux vidéos, figurines, etc.
shambala93 publié le 29/06/2026 à 06:54
Pas de Thor, Venom ?
shanks publié le 29/06/2026 à 06:55
shambala93
Tkt, on va bouffer 3 ans de DLC
mattewlogan publié le 29/06/2026 à 07:17
C’est quand même méga class
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Marvel Tokon Fighting Souls
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Nom : Marvel Tokon Fighting Souls
Support : PC
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Arc System Works
Genre : combat
Autres versions : Playstation 5
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