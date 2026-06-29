Marvel Tokon : la dernière TEAM officialisée, finalement plus classique qu'attendue
Tous les leaks ne sont pas vrais, et si de nombreuses fuites autour de Marvel Tokon se sont rapidement vu confirmées, la présence de Aero et Darkhawk vient officiellement d'être démentie. Sauf bien sûr s'ils seraient en fait prévus dans les futurs DLC probablement très nombreux.
Pour l'heure, c'est donc Blade, Deadpool et Loki qui rejoignent Ghost Rider pour la « TEAM Samurai Outriders », finalisant le casting du lancement pour ce titre prévu le 6 août 2026 sur PC et PlayStation 5.
Ca fait 10 ans que je supporte plus les films marvel (et l'univers marvel) mais faut reconnaitre que le jeu a l'air carré. Même si j'ai des doutes sur la longévité du fun de ses mécaniques. C'est quand même hyper grand public cette histoire.
Pratiquement tout ce qui est MARVEL en dehors du cinéma est au top et n'a pas baissé en qualité bien au contraire => Comics, Jeux de société, jeux de cartes, jeux de plateau, puzzle, mangas (oui !) , dessin animé (X-Men 97 notamment ), jeux vidéos, figurines, etc.
Tkt, on va bouffer 3 ans de DLC