Marvel Tokon : la dernière TEAM officialisée, finalement plus classique qu'attendue

Tous les leaks ne sont pas vrais, et si de nombreuses fuites autour dese sont rapidement vu confirmées, la présence de Aero et Darkhawk vient officiellement d'être démentie. Sauf bien sûr s'ils seraient en fait prévus dans les futurs DLC probablement très nombreux.Pour l'heure, c'est donc Blade, Deadpool et Loki qui rejoignent Ghost Rider pour la « TEAM Samurai Outriders », finalisant le casting du lancement pour ce titre prévu le 6 août 2026 sur PC et PlayStation 5.TEAM Unbreakable X-Men :- Storm- Magik- Danger- WolverineTEAM Guardians :- Spider-Man- Ms. Marvel- Star-Lord- Peni ParkerTEAM Avengers :- Captain America- Iron Man- Hulk- Black PantherTEAM Knights of DOOM :- Doctor Doom- Magneto- Green Goblin- CarnageTEAM Samurai Outriders :- Ghost Riders- Blade- Deadpool- Loki