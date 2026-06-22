Assassin's Creed : Black Flag Resynced montre du gameplay avant la sortie

Encore une bonne dizaine de jours avant le lancement deet c'est via IGN que nous découvrons une longue vidéo de gameplay bien 4K/60FPS pour attester de l'évidente évolution graphique de cet épisode très apprécié. Notons que sa popularité vient aussi du fait qu'il s'agissait d'un jeu de lancement de la génération PS4/One (également PS3/360/Wii U).Un pur remake fourni avec de multiples améliorations de gameplay et surtout du contenu narratif inédit, vendu 59,99€ et attendu le 9 juillet sur PC/PS5/XBS. Et pour les impatients qui auraient le courage de relancer, rappelons que le dernier pass Animus (gratuit) vous fourni des skins d'armes et tenues compatibles avec