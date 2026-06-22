recherche
News / Blogs
Cronos : The New Dawn est enfin rentable
Affaire réussie pour la Bloober Team et son Cronos : The New Dawn lancé en auto-édition : il aura fallu 9 longs mois et quelques promotions, mais la nouvelle licence a finalement franchi le seuil de la rentabilité, et va donc désormais générer du pognon bonus en continu, avec le renfort d'une extension en fin d'année (et on imagine une version GOTY un jour ou l'autre).

Pour rappel, outre l'extension précitée, la Bloober Team a tout un tas de travaux en cours :

- Silent Hill 1 Remake
- Layers of Fear 3
- Star Trek : Shadow Frontier (jeu très narratif)
- Saw Genesis (adaptation multi asymétrique)
- Une exclusivité mystérieuse pour la Switch 2
- Une nouvelle licence ambitieuse

4
Qui a aimé ?
osiris67, icebergbrulant, rendan, ravyxxs
publié le 28/06/2026 à 13:53 par Gamekyo
commentaires (8)
osiris67 publié le 28/06/2026 à 14:23
Un des meilleurs jeux de 2025 donc tres bonne nouvelle et bravo a eux.
icebergbrulant publié le 28/06/2026 à 14:34
J’attends la version physique GOTY avec extension le tout sur le disque, merci d’avance Bloober Team

Le physique n’est pas mort !
Sur ce, je retourne jouer à GTA 5, hâte de mettre mon joli disque dans le lecteur

#deni#
#deni_la_menace#
kidicarus publié le 28/06/2026 à 14:42
Je me demande comment ce studio a pu devenir un studio de premier plan avec autant de projet en simultané surtout quand on sait qu'ils sont derrière un des plus gros Vaporware de la Wii avec le jeu Sadness.

Et aujourd'hui le studio a un projet exclusif pour la Nintendo Switch 2. Pourquoi? On ne le sait pas sauf que le studio dit que c'est possible que chez Nintendo.
Jeu payé par Nintendo qui pourrait être raccord avec sa déclaration : possible que sur console Nintendo. Donc on est en droit de rêver du retour de la licence Eternal Darkness, suite ou remake, voire le trop méconnu Geist que j'aime beaucoup.

Et vous , votre pensée sur le studio et ses projets?
rendan publié le 28/06/2026 à 14:49
Excellent c'est mérité
oreillesal publié le 28/06/2026 à 15:28
kidicarus Attends, c'était eux derrière Sadness?
C'était bien la suite spirituelle supposée d'Eternal Darkness.

Du coup leur exclu Nintendo prend un tout autre intérêt, j'avais pas percuté!
guiguif publié le 28/06/2026 à 15:35
Assez déçu, très loin du remake de SH2
kidicarus publié le 28/06/2026 à 15:36
oreillesal non, c'était un jeu d'horreur exclusif à la Wii. La suite spirituelle de Eternal Darkness était Shadow of the Eternals.

Et pour le studio était Nibris avant devenir bloober team.
ravyxxs publié le 28/06/2026 à 16:25
Excellent jeu,très bonne protagoniste.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Cronos : The New Dawn
1
Ils aiment
Nom : Cronos : The New Dawn
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Bloober Team
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo