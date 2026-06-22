Cronos : The New Dawn est enfin rentable

Affaire réussie pour la Bloober Team et son Cronos : The New Dawn lancé en auto-édition : il aura fallu 9 longs mois et quelques promotions, mais la nouvelle licence a finalement franchi le seuil de la rentabilité, et va donc désormais générer du pognon bonus en continu, avec le renfort d'une extension en fin d'année (et on imagine une version GOTY un jour ou l'autre).
Pour rappel, outre l'extension précitée, la Bloober Team a tout un tas de travaux en cours :
- Silent Hill 1 Remake
- Layers of Fear 3
- Star Trek : Shadow Frontier (jeu très narratif)
- Saw Genesis (adaptation multi asymétrique)
- Une exclusivité mystérieuse pour la Switch 2
- Une nouvelle licence ambitieuse
Le physique n’est pas mort !
Sur ce, je retourne jouer à GTA 5, hâte de mettre mon joli disque dans le lecteur
#deni#
#deni_la_menace#
Et aujourd'hui le studio a un projet exclusif pour la Nintendo Switch 2. Pourquoi? On ne le sait pas sauf que le studio dit que c'est possible que chez Nintendo.
Jeu payé par Nintendo qui pourrait être raccord avec sa déclaration : possible que sur console Nintendo. Donc on est en droit de rêver du retour de la licence Eternal Darkness, suite ou remake, voire le trop méconnu Geist que j'aime beaucoup.
Et vous , votre pensée sur le studio et ses projets?
C'était bien la suite spirituelle supposée d'Eternal Darkness.
Du coup leur exclu Nintendo prend un tout autre intérêt, j'avais pas percuté!
Et pour le studio était Nibris avant devenir bloober team.