Cronos : The New Dawn est enfin rentable

Affaire réussie pour la Bloober Team et sonlancé en auto-édition : il aura fallu 9 longs mois et quelques promotions, mais la nouvelle licence a finalement franchi le seuil de la rentabilité, et va donc désormais générer du pognon bonus en continu, avec le renfort d'une extension en fin d'année (et on imagine une version GOTY un jour ou l'autre).Pour rappel, outre l'extension précitée, la Bloober Team a tout un tas de travaux en cours :(jeu très narratif)(adaptation multi asymétrique)- Une exclusivité mystérieuse pour la Switch 2- Une nouvelle licence ambitieuse