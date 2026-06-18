Tout semble foutu pour Gang of Dragon

C'était l'issue la plus probable mais également la plus malheureuse : Nagoshi Studio n'a apparemment pas trouvé de nouveaux mécènes pour supporter financièrement la fin du développement de Gang of Dragon, conduisant à la probable mise à mort du studio sans que l'on sache si NetEase terminera le chantier un jour ou balancera l'ensemble à la poubelle.
Sans un seul communiqué, le boss du studio (Daisuke Saito) a indiqué sur X ne plus faire partie de l'entreprise, pendant que le site Famitsu ne mentionne plus aucun studio attitré pour Toshihiro Nagoshi, créateur de la franchise Yakuza/Like a Dragon qui aurait mieux fait de ne pas bêtement quitter SEGA.
Comme l’a souligné quelqu’un, les chinois bossent comme des malades et sortent rapidement (vu leur nbr aussi) des jeux à l’allure de AAA. Peut-être était-il trop lent pour eux.
C'est bien possible ce que tu dis
Recuperer le jeu, studio ou dev et finir le jeu en le mettant exclu xbox ?
Je dis ça comme ça pour aider xbox
La même année, fin 2021, il quitte Sega, donc difficile de ne pas faire le lien.
mattewlogan Ils ont pris un acteur tellement populaire en Asie pour jouer le protagoniste, les fans doivent être hyper déçus.
Merci pour toutes ces infos