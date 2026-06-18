Tout semble foutu pour Gang of Dragon

C'était l'issue la plus probable mais également la plus malheureuse : Nagoshi Studio n'a apparemment pas trouvé de nouveaux mécènes pour supporter financièrement la fin du développement de, conduisant à la probable mise à mort du studio sans que l'on sache si NetEase terminera le chantier un jour ou balancera l'ensemble à la poubelle.Sans un seul communiqué, le boss du studio (Daisuke Saito) a indiqué sur X ne plus faire partie de l'entreprise, pendant que le site Famitsu ne mentionne plus aucun studio attitré pour Toshihiro Nagoshi, créateur de la franchisequi aurait mieux fait de ne pas bêtement quitter SEGA.