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Tout semble foutu pour Gang of Dragon
C'était l'issue la plus probable mais également la plus malheureuse : Nagoshi Studio n'a apparemment pas trouvé de nouveaux mécènes pour supporter financièrement la fin du développement de Gang of Dragon, conduisant à la probable mise à mort du studio sans que l'on sache si NetEase terminera le chantier un jour ou balancera l'ensemble à la poubelle.

Sans un seul communiqué, le boss du studio (Daisuke Saito) a indiqué sur X ne plus faire partie de l'entreprise, pendant que le site Famitsu ne mentionne plus aucun studio attitré pour Toshihiro Nagoshi, créateur de la franchise Yakuza/Like a Dragon qui aurait mieux fait de ne pas bêtement quitter SEGA.

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publié le 18/06/2026 à 06:07 par Gamekyo
commentaires (10)
kujotaro publié le 18/06/2026 à 06:57
Il a eu des couilles, il a voulu changer un peu les choses, malheureusement dans ce monde c'est la boucle qui marche et non pas les risques.
gasmok2 publié le 18/06/2026 à 07:09
Mais on sait pourquoi il s'est barré de chez Sega?
mattewlogan publié le 18/06/2026 à 07:24
Pourtant, le trailer qu’on avait vu était hyper sympa, et j’aimais beaucoup le protagoniste
akinen publié le 18/06/2026 à 07:27
gasmok2 j’avais compris qu’il souhaitait s’éloigner de « yakuza » comme Kojima de metal gear, mais au final tout comme lui, il s’est lancé direct dans un projet similaire.

Comme l’a souligné quelqu’un, les chinois bossent comme des malades et sortent rapidement (vu leur nbr aussi) des jeux à l’allure de AAA. Peut-être était-il trop lent pour eux.
gasmok2 publié le 18/06/2026 à 08:26
akinen
C'est bien possible ce que tu dis
mooplol publié le 18/06/2026 à 08:56
Dégouté dommage qu'elle periode de merde. Finalement sans la thune de la chine ça pique. Leur réorientation fait mal
malroth publié le 18/06/2026 à 10:31
Et la Xbox n'a pas un coup à jouer ?

Recuperer le jeu, studio ou dev et finir le jeu en le mettant exclu xbox ?

Je dis ça comme ça pour aider xbox
noishe publié le 18/06/2026 à 11:02
akinen gasmok2 Début 2021, il avait eu une rétrogradation en passant de directeur créatif général du groupe Sega au poste de directeur créatif "simple", probablement à cause de l'échec du dernier Sakura Wars qu'il a du gérer (le reboot de 2019), beaucoup de sources parlent d'une gestion de projet catastrophique, de beaucoup de mauvaises décisions et d'une grosse déception des fans de la licence.
La même année, fin 2021, il quitte Sega, donc difficile de ne pas faire le lien.

mattewlogan Ils ont pris un acteur tellement populaire en Asie pour jouer le protagoniste, les fans doivent être hyper déçus.
gasmok2 publié le 18/06/2026 à 11:40
noishe

Merci pour toutes ces infos
ravyxxs publié le 18/06/2026 à 11:40
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Gang of Dragon
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Nom : Gang of Dragon
Support : PC
Editeur : NetEase
Développeur : Nagoshi Studio
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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