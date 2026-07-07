Jason Schreier : Avowed 2 n'est pas mort Jason Schreier : Avowed 2 n'est pas mort

Oui certes, Avowed n'a pas fait l'unanimité mais en étant objectif, c'est quand même un jeu qui a permis à Obsidian d'établir de nouvelles marques en matière d'exploration à zones ouvertes (renforcées ensuite avec The Outer Worlds 2) et qui sait ce qu'aurait pu donner une suite.



On le saura peut-être un jour car si les derniers éléments évoquaient une annulation d'un Avowed 2 au profit d'une reprise de la licence Fallout, Jason Schreier affirme de son côté que le projet ne serait en fait pas totalement mort. Le chantier est en effet « bien plus avancé que ce que l'on pouvait imaginer pour la suite d'un jeu sorti l'année dernière », et les mecs voudraient nous faire une sorte d'effet Dead Rising : une très petite équipe qui continue de bosser sur le sujet dans son coin jusqu'à pouvoir proposer une présentation interne suffisamment carrée pour obtenir la validation de Xbox.