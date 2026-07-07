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Jason Schreier : Avowed 2 n'est pas mort
Oui certes, Avowed n'a pas fait l'unanimité mais en étant objectif, c'est quand même un jeu qui a permis à Obsidian d'établir de nouvelles marques en matière d'exploration à zones ouvertes (renforcées ensuite avec The Outer Worlds 2) et qui sait ce qu'aurait pu donner une suite.

On le saura peut-être un jour car si les derniers éléments évoquaient une annulation d'un Avowed 2 au profit d'une reprise de la licence Fallout, Jason Schreier affirme de son côté que le projet ne serait en fait pas totalement mort. Le chantier est en effet « bien plus avancé que ce que l'on pouvait imaginer pour la suite d'un jeu sorti l'année dernière », et les mecs voudraient nous faire une sorte d'effet Dead Rising : une très petite équipe qui continue de bosser sur le sujet dans son coin jusqu'à pouvoir proposer une présentation interne suffisamment carrée pour obtenir la validation de Xbox.
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zybear
publié le 10/07/2026 à 20:56 par Gamekyo
commentaires (4)
mattewlogan publié le 10/07/2026 à 21:07
Bha je l’ai fait, il y a pas si longtemps j’étais assez surpris, je m’attendais pas à un super jeu mais je l’ai trouvais plutôt sympa
altendorf publié le 10/07/2026 à 21:07
Ridicule. La licence ne perce pas plus avec un deuxième jeu. C'est typiquement le genre de projet que Xbox doit se débarrasser. C'est de la perte de temps et d'argent. Après ils vont encore pleurer en disant qu'il faut des exclusivités fortes pour attirer des joueurs.
shanks publié le 10/07/2026 à 21:17
altendorf
Même si davantage action que RPG, une suite avec une vraie direction artistique et une meilleure écriture (et de meilleurs persos), ça peut quand même faire un meilleur effet.
zybear publié le 10/07/2026 à 22:50
shanks oui, je rajouterai que le game design de Avowed est intéressant car moins "usine à gaz" que des gros RPG type Elder Scrolls. Pour certains c'est un défaut, mais pour d'autres c'est au contraire une qualité. Tout le monde n'as pas envie de s'investir constamment dans des RPG open world interminables.
Avowed en 50-80H t'en fait le tour mais le level design est bien construit, il n'y a jamais cette sensation de remplissage. Idem pour le gameplay, les mécaniques vont droit au but et la formule fonctionne bien comme ça. C'est fun à jouer, cool à explorer.
Maintenant qu'ils ont la base, une suite pourrait améliorer l'ensemble.

altendorf C'est typiquement le genre de projet que j'affectionne. Donc non Franchement les studios que xbox a lâché récemment je m'en fous un peu pour la plupart (surtout que sauf exception, les studios ne ferment pas) mais Obsidian, je kiffe tout leurs jeux donc pas touche.
Gras
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Avowed
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Nom : Avowed
Support : PC
Editeur : Microsoft
Développeur : Obsidian Entertainment
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
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