Jason Schreier : Avowed 2 n'est pas mort
Oui certes, Avowed n'a pas fait l'unanimité mais en étant objectif, c'est quand même un jeu qui a permis à Obsidian d'établir de nouvelles marques en matière d'exploration à zones ouvertes (renforcées ensuite avec The Outer Worlds 2) et qui sait ce qu'aurait pu donner une suite.
On le saura peut-être un jour car si les derniers éléments évoquaient une annulation d'un Avowed 2 au profit d'une reprise de la licence Fallout, Jason Schreier affirme de son côté que le projet ne serait en fait pas totalement mort. Le chantier est en effet « bien plus avancé que ce que l'on pouvait imaginer pour la suite d'un jeu sorti l'année dernière », et les mecs voudraient nous faire une sorte d'effet Dead Rising : une très petite équipe qui continue de bosser sur le sujet dans son coin jusqu'à pouvoir proposer une présentation interne suffisamment carrée pour obtenir la validation de Xbox.
publié le 10/07/2026 à 20:56 par Gamekyo
Même si davantage action que RPG, une suite avec une vraie direction artistique et une meilleure écriture (et de meilleurs persos), ça peut quand même faire un meilleur effet.
Avowed en 50-80H t'en fait le tour mais le level design est bien construit, il n'y a jamais cette sensation de remplissage. Idem pour le gameplay, les mécaniques vont droit au but et la formule fonctionne bien comme ça. C'est fun à jouer, cool à explorer.
Maintenant qu'ils ont la base, une suite pourrait améliorer l'ensemble.
altendorf C'est typiquement le genre de projet que j'affectionne. Donc non Franchement les studios que xbox a lâché récemment je m'en fous un peu pour la plupart (surtout que sauf exception, les studios ne ferment pas) mais Obsidian, je kiffe tout leurs jeux donc pas touche.