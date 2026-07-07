Malgré un éventuel rebond depuis peu, le Game Pass a perdu 12% de ses abonnés en 2 ans
Toujours côté Xbox et cette fois selon les informations rapportées par le Wall Street Journal, le Game Pass compterait actuellement 30 millions d'abonnés (tous paliers confondus) et si l'on veut bien croire la parole de Asha Sharma sur le rebond depuis la baisse de prix du palier Ultimate et le lancement de Forza Horizon 6, reste que par rapport au dernier rapport chiffré de février 2024, c'est 4 millions d'abonnés en MOINS.
La présence de Call of Duty en Day One Game Pass (stratégie déjà abandonnée) n'aura donc pas compensé le recul des intéressés et le non renouvellement d'autres, autant à cause des hausses de prix que l'avenir très incertain. Ça et tout simplement le fait que les services à abonnement n'arrivent pas à percer dans l'univers JV, même avec le paywall des jeux en ligne vu que le plus gros de l'audience tourne soit sur PC (où c'est gratuit), soit sur des F2P (où aucun abo n'est réclamé).
Bref, on « comprend » d'une certaine façon le grand reset quand on se souvient que dans des objectifs lointains, Xbox comptait en 2026 atteindre les 77 millions d'abonnés à son service.
publié le 07/07/2026 à 08:13 par Gamekyo
A un stade y a plus rien à comprendre. Vivement que l'abonnement retombe au prix d'un abonnement Spotify. Dix balles ça devrait être le maximum à mon sens, pour un abonnement de divertissement, et même dix balles c'est cher (120e/an) pour la plupart de ceux-ci (oui je pense à toi Sony).
Je pense que le prix de l'abo va baisser dans tous les cas, MAIS d'autres jeux ne seront plus day one GP.
Ps : state of decay 3 n'est plus assurée de l'être vu le changement récent (j'imagine que c'est pareil pour senua).
C'est la solution la plus logique
cloud , store xbox PC (et play anywhere), le maintient d'un parc console xbox tout est dépendant de l'existence et de la qualité du service , rappelons aussi comme deja mentionné sur un autre article que le GP dans une conjoncture ou sony encule ses joueurs en FULL DEMAT le GP est un reel élément différenciant , bien sure une partie de ces joueurs ne l'admettront jamais et préfèreront le voir clamser c'est ce a quoi on assiste sous chaque article GP depuis des années
Je sais pas ce qu'ils vont faire, honnêtement tout est possible, même le pire.
Non moi je retiens que beaucoup ici était aux anges de payer un abonnement et maintenant ca vient chialer...
Des bons politiciens qui changent d'avis comme de veste et qui surtout suivent constamment le sens du vent pour ne pas passer pour des cons qui ont soutenus un système qui est en train de détruire microsoft vu le nombre de licenciements et de studios qui ferment.
Qui ? Parce que c’est facile de dire « beaucoup », « certains » ou « vous étiez » pour servir son narratif !
bah si tu prend la liste des fanboy xbox, ceux qui sont passé de xbox a nintendo... et ceux qui sont partit du site
ca en faut quand même quelque un
Tout comme j'ai lu mille fois "tu peux jouer gratuitement au jeu avec le gamepass", preuve qu'ils ne comprenaient pas qu'ils payaient un service pour jouer à un catalogue.
voila un lien qui en regroupe pas mal des adorateurs du gamepass
Le truc, c'est qu'aujourd'hui, malgré la baisse du gamepass, on est toujours plus cher de 5€ qu'avant l'augmentation abusive de l'année dernière...
Et là, on apprend que pour 22,99€/mois on aura pas forcément SoD3, Senua... Blade (si le studio est revendu)
Que d'autres jeux non annoncés vont être annulés...
Les CoD, seulement un an après leur sortie...
Temps que le gamepass revienne à 15€.