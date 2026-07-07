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Malgré un éventuel rebond depuis peu, le Game Pass a perdu 12% de ses abonnés en 2 ans
Toujours côté Xbox et cette fois selon les informations rapportées par le Wall Street Journal, le Game Pass compterait actuellement 30 millions d'abonnés (tous paliers confondus) et si l'on veut bien croire la parole de Asha Sharma sur le rebond depuis la baisse de prix du palier Ultimate et le lancement de Forza Horizon 6, reste que par rapport au dernier rapport chiffré de février 2024, c'est 4 millions d'abonnés en MOINS.

La présence de Call of Duty en Day One Game Pass (stratégie déjà abandonnée) n'aura donc pas compensé le recul des intéressés et le non renouvellement d'autres, autant à cause des hausses de prix que l'avenir très incertain. Ça et tout simplement le fait que les services à abonnement n'arrivent pas à percer dans l'univers JV, même avec le paywall des jeux en ligne vu que le plus gros de l'audience tourne soit sur PC (où c'est gratuit), soit sur des F2P (où aucun abo n'est réclamé).

Bref, on « comprend » d'une certaine façon le grand reset quand on se souvient que dans des objectifs lointains, Xbox comptait en 2026 atteindre les 77 millions d'abonnés à son service.
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Qui a aimé ?
publié le 07/07/2026 à 08:13 par Gamekyo
commentaires (20)
magneto860 publié le 07/07/2026 à 08:26
En même temps quand j'achète un jeu c'est pour pouvoir y jouer, pas pour devoir payer pour continuer à y jouer (abo), payer pour le online, payer pour les DLCs, payer pour avoir un costume ou payer pour avancer plus vite. Et en plus ils veulent mettre de la pub personnalisée dans les jeux ?

A un stade y a plus rien à comprendre. Vivement que l'abonnement retombe au prix d'un abonnement Spotify. Dix balles ça devrait être le maximum à mon sens, pour un abonnement de divertissement, et même dix balles c'est cher (120e/an) pour la plupart de ceux-ci (oui je pense à toi Sony).
romgamer6859 publié le 07/07/2026 à 08:27
C'est une situation bloquée, s'ils baissent le prix je ne suis pas sûr que ça change grand chose aujourd'hui parce qu'ils ne vendront pas davantage de consoles vu leurs prix actuels (X et S).

Je pense que le prix de l'abo va baisser dans tous les cas, MAIS d'autres jeux ne seront plus day one GP.

Ps : state of decay 3 n'est plus assurée de l'être vu le changement récent (j'imagine que c'est pareil pour senua).
khazawi publié le 07/07/2026 à 08:37
Le palier de 50M semble infranchissable pour le monde du jv. Sony et son PS+, malgré les +90M de sa PS5 n'arrive pas à passer 50M d'abonnés.
ouroboros4 publié le 07/07/2026 à 08:43
romgamer6859 à mon avis ce sont les AAA day one qui vont sautés.
C'est la solution la plus logique
skuldleif publié le 07/07/2026 à 09:04
romgamer6859 ils peuvent toujours le maintenir en espérant de jours meilleurs ,c'est ce qu'ils font avec xbox depuis plus d'une gen maintenant , et le Gamepass c'est xbox ya une relation d'equivalence
cloud , store xbox PC (et play anywhere), le maintient d'un parc console xbox tout est dépendant de l'existence et de la qualité du service , rappelons aussi comme deja mentionné sur un autre article que le GP dans une conjoncture ou sony encule ses joueurs en FULL DEMAT le GP est un reel élément différenciant , bien sure une partie de ces joueurs ne l'admettront jamais et préfèreront le voir clamser c'est ce a quoi on assiste sous chaque article GP depuis des années
romgamer6859 publié le 07/07/2026 à 09:22
skuldleif qu'ils laissent les sites de clés surtout, c'est une alternative au store et à ces prix délirants...

Je sais pas ce qu'ils vont faire, honnêtement tout est possible, même le pire.
jenicris publié le 07/07/2026 à 09:32
Normal
walterwhite publié le 07/07/2026 à 10:24
Logique.
osiris67 publié le 07/07/2026 à 10:52
A part ça le demat est le nouveau standard de consommation d apres Sony. Quel cirque.
captaintoad974 publié le 07/07/2026 à 10:55
Cheh-kspir
sandman publié le 07/07/2026 à 10:57
Je vous rappelle que vous étiez beaucoup ici à applaudir des 2 mains pour le gamepass, que c'était une avancée dans le jeu vidéo, que jouer à des jeux gratuitement (en payant un abonnement, mais ca c'est la mémoire séléctive), quand on veut (quand t'as l'abonnement), que ca permet de découvrir des petits jeux qu'on aurait jamais acheté sans le gamepass (si tu paies le gamepass), alors que si t'étais curieux t'attendrais une promo à 5e et t'aurai le jeu à vie (ou du moins une clé et pas un service qui s'arrete dès que tu ne paies pas)

Non moi je retiens que beaucoup ici était aux anges de payer un abonnement et maintenant ca vient chialer...
Des bons politiciens qui changent d'avis comme de veste et qui surtout suivent constamment le sens du vent pour ne pas passer pour des cons qui ont soutenus un système qui est en train de détruire microsoft vu le nombre de licenciements et de studios qui ferment.
shambala93 publié le 07/07/2026 à 11:16
sandman
Qui ? Parce que c’est facile de dire « beaucoup », « certains » ou « vous étiez » pour servir son narratif !
keiku publié le 07/07/2026 à 11:24
shambala93 Qui ?

bah si tu prend la liste des fanboy xbox, ceux qui sont passé de xbox a nintendo... et ceux qui sont partit du site

ca en faut quand même quelque un
sandman publié le 07/07/2026 à 11:25
shambala93 Tu crois que je prends des notes sur toutes les conneries que je lis sur gamekyo? Pas que ca à faire... Mais je te confirme que j'ai lu énormément de fois, le gamepass c'est trop bien, je peux te l'assurer... Et quand tu exposais les problèmes du gamepass, on te disait que t'était un blaireau d'acheter les jeux...
Tout comme j'ai lu mille fois "tu peux jouer gratuitement au jeu avec le gamepass", preuve qu'ils ne comprenaient pas qu'ils payaient un service pour jouer à un catalogue.
keiku publié le 07/07/2026 à 11:33
shambala93 http://www.gamekyo.com/newsen89350_le-game-pass-tournerait-a-33-millions-d-abonnes-mais-ralentissement-de-la-croissance.html

voila un lien qui en regroupe pas mal des adorateurs du gamepass
supasaiyajin publié le 07/07/2026 à 12:08
keiku "pas mal". J'en vois 1. Aller peut être 2 ou 3.
keiku publié le 07/07/2026 à 13:53
supasaiyajin j'en vois au moins déjà 5 en un seul coup d'oeil
raoh38 publié le 07/07/2026 à 13:56
Dont 11.9 % lors de l'augmentation stupide du prix...
edarn publié le 07/07/2026 à 14:15
77 millions d'abonnés quand tu vends que 20 millions de consoles... Oui, ok, le PC... Mais Steam quoi...


Le truc, c'est qu'aujourd'hui, malgré la baisse du gamepass, on est toujours plus cher de 5€ qu'avant l'augmentation abusive de l'année dernière...
Et là, on apprend que pour 22,99€/mois on aura pas forcément SoD3, Senua... Blade (si le studio est revendu)
Que d'autres jeux non annoncés vont être annulés...
Les CoD, seulement un an après leur sortie...

Temps que le gamepass revienne à 15€.
rogeraf publié le 07/07/2026 à 15:07
Oui, beaucoup de joueur XBOX sont passés au GP CORE au lieu de l'ultimate ... Gros défi pour regagner ces joueurs en ce moment hein
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