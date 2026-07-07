Malgré un éventuel rebond depuis peu, le Game Pass a perdu 12% de ses abonnés en 2 ans Malgré un éventuel rebond depuis peu, le Game Pass a perdu 12% de ses abonnés en 2 ans

Toujours côté Xbox et cette fois selon les informations rapportées par le Wall Street Journal, le Game Pass compterait actuellement 30 millions d'abonnés (tous paliers confondus) et si l'on veut bien croire la parole de Asha Sharma sur le rebond depuis la baisse de prix du palier Ultimate et le lancement de Forza Horizon 6, reste que par rapport au dernier rapport chiffré de février 2024, c'est 4 millions d'abonnés en MOINS.



La présence de Call of Duty en Day One Game Pass (stratégie déjà abandonnée) n'aura donc pas compensé le recul des intéressés et le non renouvellement d'autres, autant à cause des hausses de prix que l'avenir très incertain. Ça et tout simplement le fait que les services à abonnement n'arrivent pas à percer dans l'univers JV, même avec le paywall des jeux en ligne vu que le plus gros de l'audience tourne soit sur PC (où c'est gratuit), soit sur des F2P (où aucun abo n'est réclamé).



Bref, on « comprend » d'une certaine façon le grand reset quand on se souvient que dans des objectifs lointains, Xbox comptait en 2026 atteindre les 77 millions d'abonnés à son service.