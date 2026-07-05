[RUMEUR] Ubisoft envisagerait (enfin) de sortir son Splinter Cell Remake en 2027 [RUMEUR] Ubisoft envisagerait (enfin) de sortir son Splinter Cell Remake en 2027

Nous approchons des 5 ans depuis l'annonce de Splinter Cell Remake et toujours rien à l'horizon bien que Ubisoft assure que le développement est toujours en cours (ils disent la même chose pour Beyond Good & Evil 2 hein) et en attendant que ça se décide à un reveal miraculeux comme ce fut le cas pour Rayman Legends Retold, le datamineur RogueTX vient lâcher quelques informations :



- Tournera sans surprise sous le moteur Snowdrop

- Davantage d'options non létales

- L'éclairage devient dynamique (avec indicateur sur le HUD)

- Nouveaux gadgets comme des caméras adhésives

- Nouvelles possibilités dans le level-design dont des tyroliennes

- Restera néanmoins une expérience totalement linéaire, comme à l'époque



Le point le plus important, c'est que l'éditeur semble croire en une sortie pour 2027 (mais pas au trimestre) bien que le projet serait actuellement dans « une situation délicate ». Décidément.