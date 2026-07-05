[RUMEUR] Ubisoft envisagerait (enfin) de sortir son Splinter Cell Remake en 2027
Nous approchons des 5 ans depuis l'annonce de Splinter Cell Remake et toujours rien à l'horizon bien que Ubisoft assure que le développement est toujours en cours (ils disent la même chose pour Beyond Good & Evil 2 hein) et en attendant que ça se décide à un reveal miraculeux comme ce fut le cas pour Rayman Legends Retold, le datamineur RogueTX vient lâcher quelques informations :
- Tournera sans surprise sous le moteur Snowdrop
- Davantage d'options non létales
- L'éclairage devient dynamique (avec indicateur sur le HUD)
- Nouveaux gadgets comme des caméras adhésives
- Nouvelles possibilités dans le level-design dont des tyroliennes
- Restera néanmoins une expérience totalement linéaire, comme à l'époque
Le point le plus important, c'est que l'éditeur semble croire en une sortie pour 2027 (mais pas au trimestre) bien que le projet serait actuellement dans « une situation délicate ». Décidément.
publié le 06/07/2026 à 21:37 par Gamekyo
Personnellement j’en ai envie d’un Retour de Sam Fisher , mais au bout d’un moment ça devient pénible ces Rumeurs sans Fin .
Enfin, persso j'aurai aimé un Splinter Cell "7" même si on devait avoir un nouveau prota avec un Sam dans le rôle que occupait Lambert.
Y'a que moi qui tique sur ça?
c'est vrai qu'à y repenser, il y avait déjà la caméra glu.
Peut-être un nouveau type ou une nouvelle façon de l'utiliser.
Même le prochain AC qui va sortir la semaine prochaine va faire un flop tellement on en parle nul part...
Sans parler du bug du bateau qui sort d'un trou noir comme à l'époque, ubisoft recycle même ses bugs tellement ils sont nuls à tous les niveaux.
J'aimais bien splinter cell, mais aucune ambition à part des recyclages, c'est pathétique...
Sortez un nouveau splinter cell à la mGS5 et là on verra de l'ambition...