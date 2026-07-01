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Et soudain, un nouvel espoir pour Arkane ?
Alors que tout laissait entendre il y a encore peu que Arkane Lyon rejoindrait le cimetière du jeu vidéo, un peu de lumière vient d'émerger des ténèbres en apprenant que Jerk Gustafsson (directeur et co-fondateur de MachineGames) vient de prendre la direction d'Arkane, succédant au président démissionnaire Leonard Bendel.

De quoi établir que Xbox a peut-être trouvé une solution quant à l'avenir du studio et selon Windows Central, le développement de Blade ne serait pas encore tout à fait mort, mais une restructuration profonde est à prévoir pour la boîte. Peut-être une fusion entre MachineGames et Arkane, ces deux branches de Bethesda ayant déjà collaboré à plusieurs reprises par le passé :

- Arkana a participé au développement de Wolfenstein Youngblood
- MachineGames a travaillé sur les environnements de Deathloop
- Arkane a fait de même pour Indiana Jones

« A suivre », avec déjà des réponses concrètes dès lundi prochain.
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mithrandir, newtechnix, ouken
publié le 04/07/2026 à 09:07 par Gamekyo
commentaires (24)
stardustx publié le 04/07/2026 à 09:17
Deadblood ? Deathloop peut être ?
mithrandir publié le 04/07/2026 à 09:33
Je croise les doigts, j'adore Arkane et je suis vraiment curieux de voir Blade
altendorf publié le 04/07/2026 à 09:44
Peut-être une fusion d’Arkane et MachineGames
raioh publié le 04/07/2026 à 09:44
"Arkane a participé au développement de Wolfenstein Youngblood"

Pas forcement un bon point ça, non ? Le jeu était pas nul à chier ?
shanks publié le 04/07/2026 à 10:07
raioh
Ils ont juste fait un peu d'environnement et level design mais avec les moyens du bord : ça a été un chantier à petit budget quand Bethesda souhaitait enchaînement de multiples petits jeux (extension stand-alone du 2, Youngblood, l'épisode VR...) en attendant le 3.

Le 3 qu'on attend encore d'ailleurs
zboubi480 publié le 04/07/2026 à 10:12
raioh moyen...le seul point positif était la coopération...mais sinon jeu moyen par rapport aux autres opus
superpanda2 publié le 04/07/2026 à 10:18
raioh nul de chez nul
stardustx publié le 04/07/2026 à 10:22
Deathblood ? Deathloop peut être ?
newtechnix publié le 04/07/2026 à 10:22
" serait pas encore tout à fait mort, mais une restructuration profonde est à prévoir pour la boîte. Peut-être une fusion entre MachineGames et Arkane , ces deux branches de Bethesda ayant déjà collaboré à plusieurs reprises par le passé"

Ce qui en soi devrait revenir au même car on se retrouverait dans une situation 1+1=1

Ils vont dégraisser c'est certains...l'avantage en fait c'est d'éviter de fermer MachineGames ou Arkane Studios.

J'imagine que si ce type de solution se présente cela peut aider à éviter les gros titres impopulaires de fermetures de studios pour Xbox.
matarise publié le 04/07/2026 à 10:24
meme si tout le monde aime balancer toute les rumeurs bien négatif sur xbox d'autre rumeur bien sur partager par personne veux que microsoft en interne cherche a limité la casse au maximum justement parfois en essayant de revendre certain studio pour éviter les fermetures j'espère que arkane va finalement s'en sortir même si faut quand même s'attendre a une réduction d'effectif
shanks publié le 04/07/2026 à 10:28
stardustx
Décidément, le Youngblood me perturbe
altendorf publié le 04/07/2026 à 10:56
Shanks Ah bah Jason Schreier vient de dire que le mec est là depuis juillet 2025
shanks publié le 04/07/2026 à 11:04
altendorf
chelou vu ce qui est indiqué :
"Pursuant to the decisions of the sole shareholder dated June 30, 2026, it was decided to appoint Mr. Jerk GUSTAFSSON as President, replacing Mr. Leonard BENDEL, who resigned, effective from the same date."

Drôle de timing mais "à suivre" comme j'ai dit.
De toute façon, tout sera clair la semaine pro.
romgamer6859 publié le 04/07/2026 à 11:16
Fusion des deux studios ? Possible

ArkaneMachine
jaysennnin publié le 04/07/2026 à 11:22
comme quoi tant que xbox a pas fait de déclaration officielle attendons voir
vyse publié le 04/07/2026 à 11:23
Deathloop c'était Bien ? J'ai lu un peu partout que c'était un essai manqué
goldmen33 publié le 04/07/2026 à 13:37
Dishonored 3 please !!
ootaniisensei publié le 04/07/2026 à 15:09
goldmen33 Pourquoi faire Dishonored 3 quand ils peuvent faire Redfall 2
riddler publié le 04/07/2026 à 15:20
jaysennnin
Ils ont un boulevard avec Sony, la possibilité de refaire le coup de la péniche mais bon c’est XBOX…
zboubi480 publié le 04/07/2026 à 15:43
Les rumeurs vont tomber les unes apres les autres....ça devait être une hécatombe avec la fermeture de 6 studios et des milliers de développeurs virés et finalement ca ne sera pas le cas. Ça donne juste un autre sujet sur lequel baver en attendant que le stormshit de Playstation se fasse oublier...ahhhhhhhhh les réseaux
derno publié le 04/07/2026 à 15:50
Il n'y a pas vraiment de nouvel espoir, il n'y a aucune annonce, aucune prise de parole, juste des on dit, des bruits de couloir et des extrapolations.

Oui arkane est un candidat potentiel pour leur restructuration, on les a déjà vu fermé de bons studios sortant des jeu apprécié, leurs ventes n'ont jamais été folle mais à coté je n'ai jamais eu l'impression de galère de production chez eux, ils tiennent leurs délais.

j'espère de tout coeur qu'ils nous feront encore longtemps de nouveaux jeux mais franchement faut arrêter de s'emballer sur des rumeurs.
mck publié le 04/07/2026 à 16:24
"Arkane a participé au développement de Wolfenstein Youngblood"

C'était Arkane Austin, pas Arkane Lyon (ceux qui ont fait ensuite Redfall)
cyr publié le 04/07/2026 à 17:30
Il faut peut-être attendre de voir avant de poster des rumeurs...

J'imagine pas les employés quand ils voient des rumeurs qui potentiellement les visent.



Rien d'officiel encore, même si il va y avoir des secouce
goldmen33 publié le 04/07/2026 à 18:46
ootaniisensei bordel... autant supprimer le studio et les équipes aussi par la même occasion
Gras
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Marvel's Blade
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Nom : Marvel's Blade
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Arkane Studios
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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