Et soudain, un nouvel espoir pour Arkane ?
Alors que tout laissait entendre il y a encore peu que Arkane Lyon rejoindrait le cimetière du jeu vidéo, un peu de lumière vient d'émerger des ténèbres en apprenant que Jerk Gustafsson (directeur et co-fondateur de MachineGames) vient de prendre la direction d'Arkane, succédant au président démissionnaire Leonard Bendel.
De quoi établir que Xbox a peut-être trouvé une solution quant à l'avenir du studio et selon Windows Central, le développement de Blade ne serait pas encore tout à fait mort, mais une restructuration profonde est à prévoir pour la boîte. Peut-être une fusion entre MachineGames et Arkane, ces deux branches de Bethesda ayant déjà collaboré à plusieurs reprises par le passé :
- Arkana a participé au développement de Wolfenstein Youngblood
- MachineGames a travaillé sur les environnements de Deathloop
- Arkane a fait de même pour Indiana Jones
« A suivre », avec déjà des réponses concrètes dès lundi prochain.
publié le 04/07/2026 à 09:07 par Gamekyo
Pas forcement un bon point ça, non ? Le jeu était pas nul à chier ?
Ils ont juste fait un peu d'environnement et level design mais avec les moyens du bord : ça a été un chantier à petit budget quand Bethesda souhaitait enchaînement de multiples petits jeux (extension stand-alone du 2, Youngblood, l'épisode VR...) en attendant le 3.
Le 3 qu'on attend encore d'ailleurs
Ce qui en soi devrait revenir au même car on se retrouverait dans une situation 1+1=1
Ils vont dégraisser c'est certains...l'avantage en fait c'est d'éviter de fermer MachineGames ou Arkane Studios.
J'imagine que si ce type de solution se présente cela peut aider à éviter les gros titres impopulaires de fermetures de studios pour Xbox.
Décidément, le Youngblood me perturbe
chelou vu ce qui est indiqué :
"Pursuant to the decisions of the sole shareholder dated June 30, 2026, it was decided to appoint Mr. Jerk GUSTAFSSON as President, replacing Mr. Leonard BENDEL, who resigned, effective from the same date."
Drôle de timing mais "à suivre" comme j'ai dit.
De toute façon, tout sera clair la semaine pro.
ArkaneMachine
Ils ont un boulevard avec Sony, la possibilité de refaire le coup de la péniche mais bon c’est XBOX…
Oui arkane est un candidat potentiel pour leur restructuration, on les a déjà vu fermé de bons studios sortant des jeu apprécié, leurs ventes n'ont jamais été folle mais à coté je n'ai jamais eu l'impression de galère de production chez eux, ils tiennent leurs délais.
j'espère de tout coeur qu'ils nous feront encore longtemps de nouveaux jeux mais franchement faut arrêter de s'emballer sur des rumeurs.
C'était Arkane Austin, pas Arkane Lyon (ceux qui ont fait ensuite Redfall)
J'imagine pas les employés quand ils voient des rumeurs qui potentiellement les visent.
Rien d'officiel encore, même si il va y avoir des secouce