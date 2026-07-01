Et soudain, un nouvel espoir pour Arkane ? Et soudain, un nouvel espoir pour Arkane ?

Alors que tout laissait entendre il y a encore peu que Arkane Lyon rejoindrait le cimetière du jeu vidéo, un peu de lumière vient d'émerger des ténèbres en apprenant que Jerk Gustafsson (directeur et co-fondateur de MachineGames) vient de prendre la direction d'Arkane, succédant au président démissionnaire Leonard Bendel.



De quoi établir que Xbox a peut-être trouvé une solution quant à l'avenir du studio et selon Windows Central, le développement de Blade ne serait pas encore tout à fait mort, mais une restructuration profonde est à prévoir pour la boîte. Peut-être une fusion entre MachineGames et Arkane, ces deux branches de Bethesda ayant déjà collaboré à plusieurs reprises par le passé :



- Arkana a participé au développement de Wolfenstein Youngblood

- MachineGames a travaillé sur les environnements de Deathloop

- Arkane a fait de même pour Indiana Jones



« A suivre », avec déjà des réponses concrètes dès lundi prochain.