Selon IGN, le projet OD (Hideo Kojima) semble continuer de maintenir la confiance de Xbox
C'est la soirée pour Xbox mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, ou en tout cas uniquement des annulations : IGN, qui confirme tout comme Bloomberg que le Project Fantasy de IO Interactive était bien supporté financièrement par Xbox, indique selon ses sources au sein de Microsoft que le mystérieux OD de Hideo Kojima a survécu à la grande purge.
S'il est acté que Marvel's Blade est annulé, OD deviendra donc le dernier jeu Xbox (même si Publishing) à ne pas encore avoir donné de nouvelles cette année.