Selon IGN, le projet OD (Hideo Kojima) semble continuer de maintenir la confiance de Xbox

C'est la soirée pour Xbox mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, ou en tout cas uniquement des annulations : IGN, qui confirme tout comme Bloomberg que lede IO Interactive était bien supporté financièrement par Xbox, indique selon ses sources au sein de Microsoft que le mystérieuxde Hideo Kojima a survécu à la grande purge.S'il est acté queest annulé,deviendra donc le dernier jeu Xbox (même si Publishing) à ne pas encore avoir donné de nouvelles cette année.