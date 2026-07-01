Jeff Grubb : Marvel's Blade était censé se montrer cette année pour un lancement en 2027

Pas de conclusions trop hâtives, surtout que des éléments concrets ne devraient plus tarder à tomber, mais on rappelle que cette semaine a été mis dans la zone à risque le studio Arkane Lyon (et son projet), menacé à son tour d'une potentielle fermeture ou si possible revente de la part de Xbox.Jeff Grubb intervient à son tour pour affirmer son étonnement, évoquant selon ses sources un développement suffisamment bien avancé pour permettre de base une plus large présentation cette année et le souhait d'une sortie en 2027. Qui plus est, là encore ses ses contacts, ce serait typiquement le genre de projet « facile à vendre » (s'il est bon) donc on imagine quelque chose de plus grand public façonchez la concurrence, et donc éloigné d'undu même studio (très sympa, mais commercialement, voilà quoi).Dans l'instant spéculation, Jeff Grubb se demande si toutes ces reventes, licenciements et coupes brutales (certains logiques, d'autres sujettes à quelques questions) n'a pas pour réel but d'alléger le « poids » de Xbox pour permettre, en dernier recours, une vente plus facile de la branche à l'avenir.