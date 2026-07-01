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Jeff Grubb : Marvel's Blade était censé se montrer cette année pour un lancement en 2027
Pas de conclusions trop hâtives, surtout que des éléments concrets ne devraient plus tarder à tomber, mais on rappelle que cette semaine a été mis dans la zone à risque le studio Arkane Lyon (et son projet Marvel's Blade), menacé à son tour d'une potentielle fermeture ou si possible revente de la part de Xbox.

Jeff Grubb intervient à son tour pour affirmer son étonnement, évoquant selon ses sources un développement suffisamment bien avancé pour permettre de base une plus large présentation cette année et le souhait d'une sortie en 2027. Qui plus est, là encore ses ses contacts, ce serait typiquement le genre de projet « facile à vendre » (s'il est bon) donc on imagine quelque chose de plus grand public façon Marvel's Wolverine chez la concurrence, et donc éloigné d'un Dishonored du même studio (très sympa, mais commercialement, voilà quoi).

Dans l'instant spéculation, Jeff Grubb se demande si toutes ces reventes, licenciements et coupes brutales (certains logiques, d'autres sujettes à quelques questions) n'a pas pour réel but d'alléger le « poids » de Xbox pour permettre, en dernier recours, une vente plus facile de la branche à l'avenir.

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publié le 02/07/2026 à 19:47 par Gamekyo
commentaires (15)
olex publié le 02/07/2026 à 19:49
Dans l'instant spéculation, Jeff Grubb se demande si toutes ces reventes, licenciements et coupes brutales (certains logiques, d'autres sujettes à quelques questions) n'a pas pour réel but d'alléger le « poids » de Xbox pour permettre, en dernier recours, une vente plus facile de la branche à l'avenir.

C'est ce que je pense aussi. Ca valait le coup de grossir à la Infogrames/Embracer pour rien.
keiku publié le 02/07/2026 à 19:51
sony rachète xbox ? non j'y crois pas
yanssou publié le 02/07/2026 à 19:54
Fait chier
jenicris publié le 02/07/2026 à 20:04
Que c'est triste pour ce super studio qu'est Arkane.
Dishonored 2 était vraiment un super jeu.
romgamer6859 publié le 02/07/2026 à 20:08
jenicris https://x.com/WinC_Gaming/status/2072599045546049805
altendorf publié le 02/07/2026 à 20:08
keiku Impossible. Il n'y a que le Savvy Games Group pour sortir un tel chéquier.
jenicris publié le 02/07/2026 à 20:11
romgamer6859 ouais pas étonnant avec ce tout ce qui passe actuellement et notamment l'explosion des prix.
keiku publié le 02/07/2026 à 20:22
altendorf bah c'est pour ca qu'il dégrossisse
romgamer6859 publié le 02/07/2026 à 20:32
jenicris Version moins chère sans steam avec un seul store et maintien de l'abo ?
ravyxxs publié le 02/07/2026 à 20:35
Les studios XBOX,TOUS, j'adore, sous Spencer comment ça devait se branler dur dans les bureaux, wow, juste WOW !Très bon salaire pour tous et toutes, 8 pauses par jour, des congés payés ici et là, des tickets resto, des primes en veux tu en voilà et j'en passse ! Et si Philou visite le studio, on lui montre une alpha et on le barratine.

Maintenant ça pleure
jenicris publié le 02/07/2026 à 20:38
romgamer6859 s'ils retirent Steam, et laisse le live payant, ils pourront subventionner la console et donc baisser un peu le prix en effet.
Si c'est un simple PC; c'est a dire avec tous les stores et live gratuit, ça sera plein tarif, car non subventionné.
romgamer6859 publié le 02/07/2026 à 20:42
jenicris mais j'y crois pas du tout au pc, comme dit au pire une version chère avec asus comme la rog ally et à côté une console classique moins chère et moins puissante, il n'y a que ça à faire...
romgamer6859 publié le 02/07/2026 à 21:11
jenicris jez dit que des studios seront rachetés, les négociations sont en cours ou alors retrouveront leur indépendance, alors pas sûr que des studios ferment, enfin d'après ce que j'en ai compris à l'instant t
romgamer6859 publié le 02/07/2026 à 21:14
jenicris Imagine playstation rachète un studio, nan je rigole mais imagine
apollokami publié le 02/07/2026 à 21:29
romgamer6859 Si elle fait tourner Windows nativement ça veut dire beaucoup d'économies de leur côté aussi. Plus besoin des équipes qui doivent faire une version Xbox de chaque jeu vu que la version PC unique serait la seule à développer. Mais d'un autre côté si ils doivent quand même se trimballer le boulet du multi-plateforme avec des versions PS6/Switch c'est pas cohérent non plus...

Depuis les rumeurs d'une machine hybride ça n'a pas de sens de toutes façons. C'est soit une console soit un PC mais on peut toujours compter sur eux pour prendre des décisions à la con à l'arrivée
Gras
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Marvel's Blade
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Nom : Marvel's Blade
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Arkane Studios
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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