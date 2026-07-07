Pendant ce temps, Koei Tecmo recrute encore et dépasse maintenant les 3000 employés

C'est une nouvelle fois toute la différence entre l'occident et le reste du monde. Alors que la boucherie frappe l'industrie depuis quelques mois et encore plus depuis quelques jours (et ce n'est pas terminé), au Japon, sorti des déboires avec les investisseurs chinois, ça se consolide, ça augmente les salaires et ça recrute.Koei Tecmo vient en effet de valider son maintien de recrutement continu, avec 2500 employés en 2024, 2850 en 2025 et désormais plus de 3000 têtes grâce à des collaborateurs en Corée du Sud, avec la perspective de dépasser les 5000 soldats à moyen terme.L'entreprise est en effet sorti d'une très bonne année fiscale avec(meilleur lancement de la franchise) et le succès surprise deen partenariat avec Nintendo, et compte nous proposer dans les temps plus ou moins proche dumais également l'objectif de nouvelles IP, ce qui devrait être le cas pour leur nouveau studio spécial AAA (on parle d'un certaindont la marque a récemment été déposée).Qui plus est, le PDG affirme de nouveau que l'entreprise évoluera de plus en plus de manière autonome comme on a pu le voir avecdont la participation financière par PlayStation aurait été cette fois plus limitée, d'où le fait que Koei Tecmo a édité lui-même le jeu, d'où la présence d'une version PC Day One, et d'où le contrat d'exclusivité « console » réduit à seulement 6 mois.