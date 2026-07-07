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Pendant ce temps, Koei Tecmo recrute encore et dépasse maintenant les 3000 employés
C'est une nouvelle fois toute la différence entre l'occident et le reste du monde. Alors que la boucherie frappe l'industrie depuis quelques mois et encore plus depuis quelques jours (et ce n'est pas terminé), au Japon, sorti des déboires avec les investisseurs chinois, ça se consolide, ça augmente les salaires et ça recrute.

Koei Tecmo vient en effet de valider son maintien de recrutement continu, avec 2500 employés en 2024, 2850 en 2025 et désormais plus de 3000 têtes grâce à des collaborateurs en Corée du Sud, avec la perspective de dépasser les 5000 soldats à moyen terme.

L'entreprise est en effet sorti d'une très bonne année fiscale avec NiOh 3 (meilleur lancement de la franchise) et le succès surprise de Pokopia en partenariat avec Nintendo, et compte nous proposer dans les temps plus ou moins proche du Wo Long 2, Attack on Titan 3, Dead or Alive 7, Dynasty Warriors 3 Remake mais également l'objectif de nouvelles IP, ce qui devrait être le cas pour leur nouveau studio spécial AAA (on parle d'un certain Fuji dont la marque a récemment été déposée).

Qui plus est, le PDG affirme de nouveau que l'entreprise évoluera de plus en plus de manière autonome comme on a pu le voir avec NiOh 3 dont la participation financière par PlayStation aurait été cette fois plus limitée, d'où le fait que Koei Tecmo a édité lui-même le jeu, d'où la présence d'une version PC Day One, et d'où le contrat d'exclusivité « console » réduit à seulement 6 mois.

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momotaros
publié le 11/07/2026 à 10:21 par Gamekyo
commentaires (8)
olex publié le 11/07/2026 à 10:48
C'est un peu quitte ou double, car ils ambitionnent toujours de faire partie du top 3 des éditeurs JV (oui rien que ça) d'ici 7-8 ans, mais ils sont toujours à la ramasse pour les localisations et le marketing international. Ils ont des IPs de malade mais ils ne les mettent pas en valeur.
kidicarus publié le 11/07/2026 à 10:48
Et bien-sûr le million de Hyrule warrior fait en un mois.
keiku publié le 11/07/2026 à 10:54
ils vont finir comme EA et ubi, s'il continue...
dai publié le 11/07/2026 à 11:29
est-ce que Dynasty Warriors 3 Remake aura le doublage avec les accents marseillais de l'époque ? Ce jeu était tellement culte seul ceux qui l'ont fait peuvent comprendre.
olex publié le 11/07/2026 à 11:38
dai Il y a juste un redoublage japonais, anglais et mandarin. Le doublage français était du ressort de THQ à l'époque. La seule localisation texte occidentale sera l'anglais.
momotaros publié le 11/07/2026 à 11:54
DW3 Remaster a l'air énorme, un bon retour aux sources bien comme que je les aime
riddler publié le 11/07/2026 à 12:48
À vouloir toujours devenir plus gros….on voit ce que ça donne avec XBOX
aerithlazyqueen publié le 11/07/2026 à 14:20
Koei donne une bonne leçon de vie à Sony & Microsoft bon par contre faudra ralentir sur les multiple DLC & season pass costumes pour les Dead or Alive
Gras
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Dynasty Warriors 3 : Complete Edition Remastered
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Nom : Dynasty Warriors 3 : Complete Edition Remastered
Support : PC
Editeur : Koei Tecmo
Développeur : Omega Force
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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