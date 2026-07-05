Les infos flash du 05/07/2026

Comme chaque jour où presque, retrouvez dans ce type d'articles un condensé des brèves qui ne méritent pas plus de quelques lignes. Pas forcément moins importantes que le reste, et peut-être même que l'on reviendra sur certaines lorsque l'occasion se présentera.Les brèves du 05/07/2026 :- Tranquillement dans son coin,a accueilli sa MAJ 1.13.00 avec en principaux points (outre des correctifs) un nouveau gain d'intérêt pour Damiane et Oongka pouvant équiper bien plus de choses en plus de pouvoir entrer eux-mêmes dans l'Abysse, ainsi que la possibilité pour les familiers de rapporter des ressources (sous réserve d'équiper le tout nouveau Talisman du Chasseur).- Dans le cadre de sa restructuration, Ubisoft embauche Christoph Hartmann (ancien boss de 2K, jusqu'en 2017) pour gérer sa « Maison de Création 2 », donc celle deet. Pour rappel, la « Maison de Création 1 » s'occupe elle de, et- James Ohlen, ancienne pointure du C-RPG (et un des principaux responsables de) a révélé auprès de PC Gamer avoir été approché par Hasbro pour développer, immédiatement refusé par le concerné, avouant sans détour être incapable de l'état de faire mieux que la proposition de Larian Studios. Ohlen a depuis pris sa retraite du JV, laissant son tout jeune studio achever(Q1 2027).- Pendant ce temps, sur PC, des mecs proposent, actuellement en bêta sur les différents casques dédis et même Quest.- Si vous ne le savez pas encore,, c'était de base un jeu Interplay en digne suite des deux premiers épisodes avant une annulation en 2003 puis un rachat par Bethesda qui en a fait toute autre chose. Josh Sawyer révèle auprès dequ'après plusieurs départs chez les créatifs (chez Obsidian notamment), le producteur d'Interplay Tom French a ensuite avoué que s'il avait « vu » la démo technique avant cela, le jeu n'aurait jamais été annulé. Indiquons que le bureau de Tom French tout comme ceux des dirigeants d'Interplay étaient situés à l'étage au-dessus de ceux de Black Isle, mais il faut croire que c'est difficile de descendre quelques marches.