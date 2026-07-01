Un gros trailer pour Attack on Titan 3

Ce fut l'une des annonces assez inattendues du Summer Game Fest tant la licence semblait désormais derrière nous mais Koei Tecmo tient impérativement à récupérer un dernier billet sur l'oeuvre de Hajime Isayama, et c'est ainsi quesortira « cet hiver » (donc du Q1 2027) sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.Une grosse bande-annonce a été diffusée hier en fin de soirée pour faire une rapide mise au point :- Retracera évidemment l'intégralité des événements du manga/anime.- Gameplay voulue comme plus souple.- Un bestiaire bien plus nerveux que les trucs immobiles des deux premiers épisodes.- Comme pour le deuxième jeu, on incarnera son propre avatar (à personnaliser).- On pourra créer sa propre escouade pour des missions à l'extérieur des murs.- Opening inédit signé Mappa