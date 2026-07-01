recherche
News / Blogs
Un gros trailer pour Attack on Titan 3
Ce fut l'une des annonces assez inattendues du Summer Game Fest tant la licence semblait désormais derrière nous mais Koei Tecmo tient impérativement à récupérer un dernier billet sur l'oeuvre de Hajime Isayama, et c'est ainsi que Attack on Titan 3 sortira « cet hiver » (donc du Q1 2027) sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Une grosse bande-annonce a été diffusée hier en fin de soirée pour faire une rapide mise au point :

- Retracera évidemment l'intégralité des événements du manga/anime.
- Gameplay voulue comme plus souple.
- Un bestiaire bien plus nerveux que les trucs immobiles des deux premiers épisodes.
- Comme pour le deuxième jeu, on incarnera son propre avatar (à personnaliser).
- On pourra créer sa propre escouade pour des missions à l'extérieur des murs.
- Opening inédit signé Mappa

2
Qui a aimé ?
olimar59, rendan
publié le 02/07/2026 à 07:34 par Gamekyo
commentaires (6)
sosky publié le 02/07/2026 à 07:44
Le rendu graphique est moche
mrvince publié le 02/07/2026 à 08:32
sosky Comme ceux d'avant... fan du manga j'avais essayé un épisode j'ai vite lâché. Même en étant fan du truc c'est dur
blindzorro publié le 02/07/2026 à 08:41
mrvince Pourtant ils était moche mais excellent. Faut savoir regarder plus loin que les graphismes parfois.
shincloud publié le 02/07/2026 à 09:28
blindzorro Totalement, le gameplay est une tuerie
rendan publié le 02/07/2026 à 09:54
Blindzorro Clairement c'est pas parce qu'un jeu est moche qu'il est nul. Faut arrêter au bout d'un moment. Le gameplay est une vraie folie et il fait honneur au manga avec brio.
Day one
maxx publié le 02/07/2026 à 09:55
Je suis fan du manga et de l'anime mais j'ai jamais ete intéressé par ces jeux. Cet épisode semble reprendre toute l'histoire?
Peur être que je le laisserai tenter si le gameplay est cool!
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Attack on Titan 3
0
Ils aiment
Nom : Attack on Titan 3
Support : PC
Editeur : Koei Tecmo
Développeur : Omega Force
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo