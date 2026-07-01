Les infos flash du 01/07/2026

Comme chaque jour où presque, retrouvez dans ce type d'articles un condensé des brèves qui ne méritent pas plus de quelques lignes. Pas forcément moins importantes que le reste, et peut-être même que l'on reviendra sur certaines lorsque l'occasion se présentera.Les brèves du 01/07/2026 :- Surprise de la version Evercade de: après avoir terminé le jeu, vous débloquerez un juke-box recelant de nombreux morceaux annulés, ou ré-exploités dans la suite avec quelques différences. Un exemple ci-dessous, ou la totale- Le boss de Beamdog a décidé de faire souffrir les fans deen déclarant qu'une suite bien officielle a été mise sur la table il y a une dizaine d'années., la potentielle méga-surprise pour les quarantenaires PC-istes avant que l'éditeur Wizard of the Coast ne les envoie aller chercher du pognon ailleurs (aussi culte soit-il, le premier cité n'a pas eu d'excellentes ventes) et c'est pour la même raison que Beamdog a trouvé portes closes chez tous les potentiels investisseurs. Le projet fut donc abandonné fin 2016.- SEGA a indiqué vouloir 5 millions de ventes sur la longueur pouret. Très jouable pour le premier cité (en est à 3 millions en 2 ans) mais il va vraiment falloir compter sur le pouvoir de Tupac et Snoop pour le deuxième.- En plein chantier sur, Hideki Kamiya a indiqué que Capcom devrait d'une manière ou d'une autre faire des modes desans peur/jump-scares pour laisser les plus craintifs profiter uniquement des combats et des énigmes. L'homme va même plus loin en déclarant que si la possibilité lui était donnée, il ferait pour le simple délire un spin-off cozy avec un