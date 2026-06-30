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Netflix : une série LIVE Persona en vue
Netflix, toujours à la recherche d'un bon coup même inattendu, aurait signé un partenariat avec SEGA/Atlus pour développer une série LIVE sur Persona. C'est du moins ce qu'affirme Variety et on sait à quel point leurs sources sont excellentes, surtout qu'ils vont jusqu'à citer les principaux responsables du projet.

Plusieurs producteurs exécutifs répondront présents dont de la part de SEGA et Story Kitchen (le collaborateur habituel) mais le capitaine de navire sera surtout Christopher Monfette (12 Monkeys, Star Trek : Picard), à la fois scénariste et showrunner.

Bien entendu, on ignore pour le moment si le projet a pour but d'adapter un épisode existant, même remanié « à l'américaine » ou du pleinement neuf.
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publié le 30/06/2026 à 06:59 par Gamekyo
commentaires (3)
jeanouillz publié le 30/06/2026 à 07:10
Ils font tout sauf un prochain episode c'est pas croyable cette boite
shanks publié le 30/06/2026 à 07:10
jeanouillz
Persona 6 a été officialisé hein en début de mois hein
mizuki publié le 30/06/2026 à 07:11
Adapter un épisode existant, ou s'adapter à "l'audience moderne", suspens Je sens tellement venir une série sans âme 90% school life façon netflix ...
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Fiche descriptif
Persona 4 Revival
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Nom : Persona 4 Revival
Support : PC
Editeur : Atlus
Développeur : Atlus
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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