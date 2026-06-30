Netflix : une série LIVE Persona en vue Netflix : une série LIVE Persona en vue

Netflix, toujours à la recherche d'un bon coup même inattendu, aurait signé un partenariat avec SEGA/Atlus pour développer une série LIVE sur Persona. C'est du moins ce qu'affirme Variety et on sait à quel point leurs sources sont excellentes, surtout qu'ils vont jusqu'à citer les principaux responsables du projet.



Plusieurs producteurs exécutifs répondront présents dont de la part de SEGA et Story Kitchen (le collaborateur habituel) mais le capitaine de navire sera surtout Christopher Monfette (12 Monkeys, Star Trek : Picard), à la fois scénariste et showrunner.



Bien entendu, on ignore pour le moment si le projet a pour but d'adapter un épisode existant, même remanié « à l'américaine » ou du pleinement neuf.