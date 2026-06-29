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Sans surprise, Lords of the Fallen II s'enfuit au Q1 2027 pour esquiver la tempête GTA 6
Contrairement à d'autres, CI Games a le mérite d'être honnête en annonçant reporter Lords of the Fallen II au Q1 2027 à cause d'une « période très concurrentielle » (pas besoin de citer de nom), même si l'on peut se demander si le début d'année prochaine permettra de lui offrir la lumière qu'il mérite potentiellement vu l'embouteillage.

Le report servira à autre chose : Marek Tyminski indique que ces quelques semaines supplémentaires permettront d'affiner encore plus le feeling avec les conseils de « Gameplay Feedback Team », les spécialistes du genre Soulsborne.

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publié le 29/06/2026 à 07:31 par Gamekyo
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Fiche descriptif
Lords of the Fallen 2
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Nom : Lords of the Fallen 2
Support : PC
Editeur : CI Games
Développeur : Hexworks
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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