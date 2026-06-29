Sans surprise, Lords of the Fallen II s'enfuit au Q1 2027 pour esquiver la tempête GTA 6

Contrairement à d'autres, CI Games a le mérite d'être honnête en annonçant reporterau Q1 2027 à cause d'une « période très concurrentielle » (pas besoin de citer de nom), même si l'on peut se demander si le début d'année prochaine permettra de lui offrir la lumière qu'il mérite potentiellement vu l'embouteillage.Le report servira à autre chose : Marek Tyminski indique que ces quelques semaines supplémentaires permettront d'affiner encore plus le feeling avec les conseils de « Gameplay Feedback Team », les spécialistes du genre Soulsborne.