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God of War : suite à un accident, Ryan Hurst n'incarnera finalement pas Kratos dans la série TV
Malgré quelques doutes après avoir vu les premiers visuels (loin d'être définitifs), on gardait en tête que la meilleure nouvelle pour l'adaptation en série TV de God of War était la présence de Ryan Hurst dans le rôle de Kratos, mais vous pouvez finalement oublier.

Plus tôt dans la nuit, nous apprenions que l'acteur s'était gravement blessé fin juin durant le tournage (déchirure du biceps, rien que ça) au point de nécessiter une intervention chirurgicale et forcément un très long temps de repos. Suite à cela, selon Deadline, Amazon et Sony Pictures auraient fait le choix (face aux coûts engendrés par un arrêt temporaire de production) de trouver quelqu'un d'autre pour le rôle principal. Reste désormais à savoir qui.

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Qui a aimé ?
publié le 17/07/2026 à 07:01 par Gamekyo
commentaires (25)
shanks publié le 17/07/2026 à 07:02
Moi je dis, Elliot Page, allez.
taiko publié le 17/07/2026 à 07:04
shanks
Tais-toi ils seraient capables
gasmok2 publié le 17/07/2026 à 07:20
Mimi Mathy...tout le monde a droit à une chance
abookhouseboy publié le 17/07/2026 à 07:22
Autant qu'ils annulent le truc.
ravyxxs publié le 17/07/2026 à 07:26
shanks Jason Mamoa,Tom Hardy ou pire, David Bautista.
shinz0 publié le 17/07/2026 à 07:27
Amazon et Sony Pictures préfèrent le dégager parce que ça leur coûte de l'argent
shanks publié le 17/07/2026 à 07:38
ravyxxs
Il est plus très épais Bautista.

Hardy et Momoa ouais, ça peut le faire.
negan publié le 17/07/2026 à 07:43
C'est une excuse ça, des tonnes d'acteur se sont blessé ey tournage et ils ont continuaient.

Il a senti le projet foireux c'est tout
walterwhite publié le 17/07/2026 à 08:21
Rien qui va en ce moment chez SONY.
shinz0 publié le 17/07/2026 à 08:23
negan il a regardé la saison 2 de The Last of Us, il a préféré sauver sa carrière
adamjensen publié le 17/07/2026 à 08:33
J’en ai tellement rien à foutre de cette série.
Ça me fait ni chaud ni froid.
Faut croire que la photo où il était en cosplay de Kratos, en train de démouler un cake dans la forêt avec un air constipé, n'aura pas aidé.
Une annulation serait probablement la meilleure solution.
gamerdome publié le 17/07/2026 à 08:33
Sony n'a qu'a créer un acteur démat avec l'IA
icebergbrulant publié le 17/07/2026 à 08:38
Ils vont pas se faire chier et ils vont mettre The Rock
walterwhite publié le 17/07/2026 à 08:41
gamerdome
vyse publié le 17/07/2026 à 08:48
negan oui ; mais aujourd'hui les choses ont changé visiblement
vohmp publié le 17/07/2026 à 09:30
ravyxxs ils sont surement trop cher, vu la liste du casting c'est que des acteurs de série, ils vont prendre un random qui coutent pas trop du tunes.
kratoszeus publié le 17/07/2026 à 09:31
negan comme la daube de série halo ?
stampead publié le 17/07/2026 à 09:52
shanks
vers0 publié le 17/07/2026 à 10:27
negan
gasmok2 publié le 17/07/2026 à 11:49
kratoszeus
Ou la saison 2 de TLOU avec Anne Roumanoff dans le rôle principale?
legend83 publié le 17/07/2026 à 11:53
Qu'ils prennent directement Olivier Richters, il l'a déjà incarné pour une opération de com. De toute manière à part dire "reeuash" et "mmmf" Kratos il fait pas grand chose.
niflheim publié le 17/07/2026 à 12:01
Dommage, pas de chance, Ryan Hurst collait bien au rôle malgré ce que les abrutis pouvaient en dire.

shinz0 gasmok2 ouais ouais c'est tellement mal fait la saison 2
micheljackson publié le 17/07/2026 à 12:33
shanks
Moi je dis, Elliot Page, allez.
Je voulais la faire
vers0 publié le 17/07/2026 à 12:44
niflheim cest quoi ta vidéo ca leur donne juste raison
gasmok2 publié le 17/07/2026 à 12:48
niflheim
Merci de confirmer grâce à ta vidéo que la saison 2 c'est bien de la merde.....alors que la première saison était très bien.
Et puis tu veux prouver quoi? que la série n'a aucun intérêt si tu as déja fini les jeux vu que tu me montres un copié/collé sans génie et moins bon que le jeu.
Gras
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God of War Ragnarok
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Nom : God of War Ragnarok
Support : PlayStation 4
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : PlayStation Studios
Genre : action
Autres versions : Playstation 5
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