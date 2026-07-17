God of War : suite à un accident, Ryan Hurst n'incarnera finalement pas Kratos dans la série TV
Malgré quelques doutes après avoir vu les premiers visuels (loin d'être définitifs), on gardait en tête que la meilleure nouvelle pour l'adaptation en série TV de God of War
était la présence de Ryan Hurst dans le rôle de Kratos, mais vous pouvez finalement oublier.
Plus tôt dans la nuit, nous apprenions que l'acteur s'était gravement blessé fin juin durant le tournage (déchirure du biceps, rien que ça) au point de nécessiter une intervention chirurgicale et forcément un très long temps de repos. Suite à cela, selon Deadline, Amazon et Sony Pictures auraient fait le choix (face aux coûts engendrés par un arrêt temporaire de production) de trouver quelqu'un d'autre pour le rôle principal. Reste désormais à savoir qui.
publié le 17/07/2026 à 07:01 par Gamekyo
Tais-toi ils seraient capables
Il est plus très épais Bautista.
Hardy et Momoa ouais, ça peut le faire.
Il a senti le projet foireux c'est tout
Ça me fait ni chaud ni froid.
Faut croire que la photo où il était en cosplay de Kratos, en train de démouler un cake dans la forêt avec un air constipé, n'aura pas aidé.
Une annulation serait probablement la meilleure solution.
Ou la saison 2 de TLOU avec Anne Roumanoff dans le rôle principale?
shinz0 gasmok2 ouais ouais c'est tellement mal fait la saison 2
Moi je dis, Elliot Page, allez.
Je voulais la faire
Merci de confirmer grâce à ta vidéo que la saison 2 c'est bien de la merde.....alors que la première saison était très bien.
Et puis tu veux prouver quoi? que la série n'a aucun intérêt si tu as déja fini les jeux vu que tu me montres un copié/collé sans génie et moins bon que le jeu.