God of War : suite à un accident, Ryan Hurst n'incarnera finalement pas Kratos dans la série TV

Malgré quelques doutes après avoir vu les premiers visuels (loin d'être définitifs), on gardait en tête que la meilleure nouvelle pour l'adaptation en série TV deétait la présence de Ryan Hurst dans le rôle de Kratos, mais vous pouvez finalement oublier.Plus tôt dans la nuit, nous apprenions que l'acteur s'était gravement blessé fin juin durant le tournage (déchirure du biceps, rien que ça) au point de nécessiter une intervention chirurgicale et forcément un très long temps de repos. Suite à cela, selon Deadline, Amazon et Sony Pictures auraient fait le choix (face aux coûts engendrés par un arrêt temporaire de production) de trouver quelqu'un d'autre pour le rôle principal. Reste désormais à savoir qui.