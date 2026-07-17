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Marvel Tokon Fighting Souls va avoir 3 jours de bêta ouverte avant la sortie
Plus qu'une petite poignée de semaines avant le lancement de Marvel Tokon : Fighting Souls et histoire de nous patienter tout en testant une dernière fois la qualité des serveurs, Arc System Works organisera une bêta ouverte du 24 juillet (09h00) au 27 juillet (pareil).

72h donc (PC comme PlayStation 5), en bénéficiant des choses suivantes :

- 15 personnages jouables (sur 20)
- 6 stages
- Matchs Casual & Ranked
- Accès au Lobby (16 petits avatars disponibles)
- Mode Entraînement
- Les 3 premiers chapitres du mode histoire

Les personnages jouables :

- Captain America
- Iron Man
- Black Panther
- Storm
- Magik
- Wolverine
- Danger
- Spider-Man
- MS. Marvel
- Star Lord
- Peni Parker
- Ghost Rider
- Blade
- Doctor Doom
- Magneto

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publié le 17/07/2026 à 07:13 par Gamekyo
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Marvel Tokon Fighting Souls
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Nom : Marvel Tokon Fighting Souls
Support : PC
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Arc System Works
Genre : combat
Autres versions : Playstation 5
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