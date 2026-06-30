Après des années de déboires et de licenciements, le PDG de Supermassive fait ses valises
La situation continue de s'enliser pour Supermassive Games, déjà longtemps mis à mal par une gestion catastrophique de ses projets, et de récentes restructurations n'ont rien changé à la principale problématique : les mecs n'arrivent plus à rencontrer un succès commercial suffisamment porteur depuis le Until Dawn original.
Il y a eu Little Nightmares III mais l'absence de communiqué de ventes de la part de Bandai Namco (qui dégaine habituellement dès le premier million) veut tout dire, et si l'on ne sait encore rien du cas de Directive 8020, l'annonce du jour est éloquente : le PDG Robert Henrysson annonce sa démission.
On ne sait pas encore qui reprendra les commandes du studio, actuellement en train de plancher sur The Craven Man (teaser ci-dessous), prochain épisode de son anthologie.