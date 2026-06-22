recherche
News / Blogs
THQ Nordic valide son Showcase de l'été
THQ Nordic n'attendra pas la GamesCom pour nous donner des nouvelles, et ce par la tenue d'un nouveau Showcase le 7 août dans la soirée, avec trailers, dates de sortie et annonces fraîches.

Le programme officiel :

- The Eternal Life of Goldman
- Expedition : Samurai
- Fatekeeper
- The Guild : Europa 1410
- Titan Quest 2
- Wreckfest 2
- Way of the Hunter 2
- « Et bien plus... »

La grande question sera maintenant de savoir si Darksiders 4 (officialisé il y a un an) fera partie du show, même pour un teaser supplémentaire.

1
Qui a aimé ?
janolife
publié le 28/06/2026 à 15:23 par Gamekyo
commentaires (4)
mrvince publié le 28/06/2026 à 16:24
The eternal life of Goldman pépite en approche. La démo est top.
janolife publié le 28/06/2026 à 17:16
J’espère bien qu’ils vont montrer DS4 depuis le temps qu’on attend et plus qu’un autre trailer, on veut du gameplay !
ravyxxs publié le 28/06/2026 à 17:20
- The Eternal Life of Goldman
mwaka971 publié le 28/06/2026 à 17:24
Il serait temps de re communiquer sur Darksiders oui
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Eternal Life of Goldman
0
Ils aiment
Nom : The Eternal Life of Goldman
Support : PC
Editeur : THQ Nordic
Développeur : Weappy Studio
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo