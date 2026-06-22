THQ Nordic valide son Showcase de l'été

THQ Nordic n'attendra pas la GamesCom pour nous donner des nouvelles, et ce par la tenue d'un nouveau Showcase le 7 août dans la soirée, avec trailers, dates de sortie et annonces fraîches.Le programme officiel :- « Et bien plus... »La grande question sera maintenant de savoir si(officialisé il y a un an) fera partie du show, même pour un teaser supplémentaire.