THQ Nordic valide son Showcase de l'été
THQ Nordic n'attendra pas la GamesCom pour nous donner des nouvelles, et ce par la tenue d'un nouveau Showcase le 7 août dans la soirée, avec trailers, dates de sortie et annonces fraîches.
Le programme officiel :
- The Eternal Life of Goldman
- Expedition : Samurai
- Fatekeeper
- The Guild : Europa 1410
- Titan Quest 2
- Wreckfest 2
- Way of the Hunter 2
- « Et bien plus... »
La grande question sera maintenant de savoir si Darksiders 4
(officialisé il y a un an) fera partie du show, même pour un teaser supplémentaire.
publié le 28/06/2026 à 15:23 par Gamekyo