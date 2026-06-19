Persona 4 Revival : la première présentation

Atlus nous propose une première présentation deet comme ce n'est justement que la première, le but est surtout ici de parler à ceux qui n'ont jamais touché à l'original (ni à l'édition Golden) en refaisant un tour du propriétaire, mais on repart néanmoins avec quelques petites infos côtés nouveautés :- Les nombreuses scénettes du Social Link bénéficieront de doublages.- Pour les combats non aléatoires, on aura maintenant une fonction de garde pour repousser un ennemi et esquiver l'affrontement.- Le système de combat sera enrichi de nouvelles fonctions dont la transmission d'action tirée de Persona 5.- Dans un probable soucis d'accessibilité face à la gestion des MP, apparition d'une jauge qui, une fois pleine, permet durant un temps d'user de compétences « gratos ».- Possibilité de switcher de persos en plein combat.- Promesse de donjons mieux travaillés, sans avoir plus de précisions pour le moment. Peut-être certains aspects qui ne seront plus générés aléatoirement.On en saura davantage pour le deuxième live (période TGS ?) et on rappellera en attendant que le lancement tombera le 18 février 2027, sur PC/PS5/XBS et Day One dans le Game Pass.