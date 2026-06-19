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Persona 4 Revival : la première présentation
Atlus nous propose une première présentation de Persona 4 Revival et comme ce n'est justement que la première, le but est surtout ici de parler à ceux qui n'ont jamais touché à l'original (ni à l'édition Golden) en refaisant un tour du propriétaire, mais on repart néanmoins avec quelques petites infos côtés nouveautés :

- Les nombreuses scénettes du Social Link bénéficieront de doublages.
- Pour les combats non aléatoires, on aura maintenant une fonction de garde pour repousser un ennemi et esquiver l'affrontement.
- Le système de combat sera enrichi de nouvelles fonctions dont la transmission d'action tirée de Persona 5.
- Dans un probable soucis d'accessibilité face à la gestion des MP, apparition d'une jauge qui, une fois pleine, permet durant un temps d'user de compétences « gratos ».
- Possibilité de switcher de persos en plein combat.
- Promesse de donjons mieux travaillés, sans avoir plus de précisions pour le moment. Peut-être certains aspects qui ne seront plus générés aléatoirement.

On en saura davantage pour le deuxième live (période TGS ?) et on rappellera en attendant que le lancement tombera le 18 février 2027, sur PC/PS5/XBS et Day One dans le Game Pass.


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alucardhellsing, kisukesan, yukilin, pimoody
publié le 19/06/2026 à 07:57 par Gamekyo
commentaires (18)
apollokami publié le 19/06/2026 à 08:05
L'ambiance de campagne japonaise que j'adore, et puis Chie et Kanji (en espérant que ce dernier ne soit pas trop censuré)
alucardhellsing publié le 19/06/2026 à 08:06
J'ai hate ! un bon debut d'année 2027 en perspective est en train de s'installé
judebox publié le 19/06/2026 à 08:23
Il faudra donc encore attendre pour la version Switch/Switch 2...
balf publié le 19/06/2026 à 08:29
En voyant la vidéo j'ai l'impression de voir le remaster de Crisis Core aucun risque, juste un upgrade graphique et qq ajouts ici et là, j'avais espéré qu'ils changent qq aspect du jeu, par exemple remplacer la télévision par le smartphone, histoire de toucher la nouvelle génération, plus de boss et plus de donjons, dommage
aeris201 publié le 19/06/2026 à 08:36
judebox Atlus est comme Bandai Namco, ils annoncent une version Switch plusieurs mois/années apres les autres versions car ils savent que beaucoup de joueurs vont l'acheter une seconde fois juste pour la portabilité.

Bandai Namco fait tout le temps ca notamment avec DBZ. FighterZ, Kakarot et Sparking Zero ont été annoncé partout sauf sur Switch, et un jour ils annoncent une version Switch. Ils refont le coup avec Xenoverse 3 qu'ils annoncent partout sauf sur Switch

Faut que les joueurs Switch patientent aulieu d'acheter ailleurs et le regretter ensuite
rbz publié le 19/06/2026 à 08:37
je le ferais, même si ça me semble un peu feignant sur pas mal d'aspect. ça recycle pas mal P3 reload.
Les réarrangement y'en a des cool, d'autres qui semble un peu en dessous de l'original comme P3 R quoi. mais sympa
mizuki publié le 19/06/2026 à 08:46
Ils ont craqué sur le prix de l'édition collector
yukilin publié le 19/06/2026 à 08:47
J'attendrais une version NS2 comme le 3 pour le faire. Persona, je préfère en portable
shinz0 publié le 19/06/2026 à 08:54
mizuki ils ont la confiance
mizuki publié le 19/06/2026 à 08:58
shinz0 Mais trop, il est loin de la licence de niche avec des collectors ultra quali à 70€ (celle de la première itération de Persona 5)
pimoody publié le 19/06/2026 à 09:33
Cool pour ceux qui l'ont jamais fait, mais en réalité le Golden se suffit à lui-même. Après sil ils améliorent les donjons, c'est forcément bienvenue.
noishe publié le 19/06/2026 à 10:35
rbz P4 recyclait déjà énormément P3 à la base, disons qu'ils ont gardé la même philosophie qu'avant
Mais je suis d'accord, les arrangements ont l'air sympa pour certains et moins bons pour d'autres, ça reste très clean dans l'ensemble. Pas convaincu par une des nouvelles musiques de combat qu'on entend mais faut voir en jeu
altendorf publié le 19/06/2026 à 12:02
Vivement
whookid publié le 19/06/2026 à 12:50
Chie a toujours une voix insupportable en anglais ?
judebox publié le 19/06/2026 à 13:50
aeris201 Perso j'attendrai. Par contre c'est Atlus, ce sera certainement une GKC...
aeris201 publié le 19/06/2026 à 14:42
judebox Les tiers japonais sont vendu au format Game Key Card, tous sans exception.

Je crois qu'il faut remonter au milieu des années 90 avec l'avènement du support CD pour voir un format faire autant l'unanimité aupres des editeurs japonais
masharu publié le 19/06/2026 à 15:00
aeris201 qui est visiblement une brêle en économie pour y voir un consentement .
judebox publié le 19/06/2026 à 15:53
aeris201 Une très grande partie oui mais pas tous : Trails in the Sky 2nd Chapter et Fantasy Life i ne sont pas en GKC par exemple
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Persona 4 Revival
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Nom : Persona 4 Revival
Support : PC
Editeur : Atlus
Développeur : Atlus
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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