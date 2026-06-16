Outward 2 : l'accès anticipé n'est pas une excuse pour livrer une copie déplorable

Il y a un mois de cela, Nine Dots Studio s'amusait à faire son troll dans une bande-annonce deexpressément moche (conçu avec la config la plus minimal possible) mais après la blague, place au Mea Culpa : à 3 semaines de son lancement, l'accès anticipé est reporté et pas qu'un peu vu que ce sera pour un vague 2027.Le boss du studio a dressé un communiqué pour expliquer que les retours de la communauté dans le cadre d'une bêta fermée ne sont pas satisfaisant en terme de bugs et stabilité, même pour une Early Access (notons que d'autres studios s'en contrefoutent), et que lancer le produit dans cet état leur ferait perdre la confiance des joueurs après le succès surprise du premier.Pour rappel,, c'est du jeu d'aventure bien brutal, sans indication, avec en grande originalité du coop en écran splitté. Et ce sera toujours le cas pour cette suite, avec un éditeur de persos, un meilleur système de combat et un cycle jour/nuit.