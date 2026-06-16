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Echoes of Aincrad : une démo avant la sortie
Si la canicule n'a pas broyé vos consoles d'ici quelques semaines, peut-être souhaiterez-vous le 10 juillet donner sa chance à Echoes of Aincrad : Sword Art Online, le petit RPG de l'été de Bandai Namco, sorte de nouveau départ pour attirer un public neuf : même univers, même concept, mais un avatar créé à la main pour revivre les bases de la licence avec un point de vue inédit (et l'occasion de repartir avec une rehausse graphique et de nouvelles mécaniques de jeu).

Et bref, une bande-annonce est proposée pour signaler qu'une démo jouable a été déployée sur PC/PS5/XBS, offrant le début du jeu et 5 missions, avec possibilité de transférer ensuite sa sauvegarde vers le jeu complet.

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publié le 16/06/2026 à 11:31 par Gamekyo
commentaires (5)
shido publié le 16/06/2026 à 12:11
testé, namco bandai oblige , c'est très mid malgré quelque truc sympathique.
ratchet publié le 16/06/2026 à 12:38
Je test après la salle!
mattewlogan publié le 16/06/2026 à 12:41
Les combats sont plutôt sympa, mais franchement en 2026, ils exagèrent
jacquescechirac publié le 16/06/2026 à 12:54
ratchet pousse mon gas pousse !
malroth publié le 16/06/2026 à 13:41
J'ai testé sans rien attendre et je suis déçu. Franchement ya des choses qui font vraiment vieillot mais Bandai namco s'en fou j'ai l'impression.

Le level design rien que dans le prologue tuto est horrible lol

Cet impression que moi meme si je commence à coder sur UE5 Je ferai exactement ça

C'est pas serieux quoi.
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Fiche descriptif
Sword Art Online : Echoes of Aincrad
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Nom : Sword Art Online : Echoes of Aincrad
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Bandai Namco
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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