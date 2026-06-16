Echoes of Aincrad : une démo avant la sortie

Si la canicule n'a pas broyé vos consoles d'ici quelques semaines, peut-être souhaiterez-vous le 10 juillet donner sa chance à, le petit RPG de l'été de Bandai Namco, sorte de nouveau départ pour attirer un public neuf : même univers, même concept, mais un avatar créé à la main pour revivre les bases de la licence avec un point de vue inédit (et l'occasion de repartir avec une rehausse graphique et de nouvelles mécaniques de jeu).Et bref, une bande-annonce est proposée pour signaler qu'une démo jouable a été déployée sur PC/PS5/XBS, offrant le début du jeu et 5 missions, avec possibilité de transférer ensuite sa sauvegarde vers le jeu complet.